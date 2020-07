Instagram янгиликлари: Машҳурлар карантинда (фото)

View this post on Instagram

Аллохнинг режалари доим бизникидан гўзал ва адолатли бўлган. Сабр аччиқ дори кабидир лекин натижаси гўзалдир, дейдилар. Азизлар, тез орада насиб қилса албатта режалаган учрашувимизни, жонли концертимизни амалга оширамиз ва сизга маълум қиламиз. Ҳозирча эса Яратган барчамизга сабру жамилни тортиқ қилсин🤲🏽