Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez sorgte vor den anstehenden Wahlen mit einer sensationellen Erklärung für Aufsehen. Während seines Auftritts in der TV-Sendung "Horizonte" gab der Klubchef bekannt, dass ein Rekordangebot für einen Weltklasse-Starfußballer vorbereitet wird. Seinen Worten zufolge wird dieser Transfer das größte Geschäft in der Geschichte von Madrid werden. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Der Präsident betonte, dass Real Madrid 150 Millionen Euro für einen "Superstar" bietet, der das Niveau von Cristiano Ronaldo erreichen kann. Gleichzeitig hob Florentino Pérez hervor, dass Erling Haaland, der Stürmer von Manchester City, den viele erwartet hatten, nicht auf der Liste steht. Ein offizielles Angebot für den Transfer wird voraussichtlich am Dienstag an einen der führenden Champions-League-Klubs gesendet.

Pérez bestätigte zudem, dass der Klub bereits mehrere wichtige Vereinbarungen getroffen hat. Darunter sollen sich Trainer José Mourinho, der Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté und der Inter-Spieler Denzel Dumfries befinden. Es wurde bekannt gegeben, dass der neue "Galactico" im zentralen Mittelfeld oder in der Angriffsreihe spielen wird.

Während des Interviews schloss der Präsident mehrere Kandidaten aus. Neben Erling Haaland gehören auch Spieler wie Michael Olise, Jeremy Doku und Harry Kane nicht zu den Zielen des Madrider Klubs. Er betonte auch nachdrücklich, dass niemand aus der englischen Premier League oder vom Erzrivalen Barcelona verpflichtet werde.