Alisher Kodirov kritisiert Effizienz der Haushaltsausgaben

Die Mitglieder der Fraktion in der Gesetzgebenden Kammer des Oliy Majlis haben unter der Leitung von Alisher Kodirov den Bericht der Regierung über die Ausführung des Staatshaushalts und der Haushaltspläne der zielführenden Fonds für das vergangene Jahr geprüft.

Obwohl der Bericht am Ende gebilligt wurde, äußerten die Abgeordneten während der Diskussionen kritische Ansichten zur Effizienz der Nutzung der Haushaltsmittel.

Es wurde betont, dass das Volumen der zugewiesenen Mittel nicht immer den erzielten Ergebnissen entspricht.

Die Abgeordneten wiesen darauf hin, dass der Umfang der staatlichen Ausgaben durch die festgelegten Ziele gerechtfertigt sein muss.

In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die Kontrolle über die zielgerichtete und effiziente Verwendung der Haushaltsmittel weiter zu verstärken.

Die Fraktionsmitglieder erklärten, dass jede Summe der staatlichen Mittel konkrete Ergebnisse und soziale Wirkung erzielen muss.