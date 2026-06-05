Cuktech CP13: Kompakter und leistungsstarker magnetischer Akku mit Qi2-Standard

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Cuktech CP13: Kompakter und leistungsstarker magnetischer Akku mit Qi2-Standard

Cuktech hat den neuen CP13-Externakku mit einer Kapazität von 10.000 mAh vorgestellt, der über eine magnetische Befestigung und Unterstützung des Qi2-Standards verfügt. Das Gerät ist bereits für 50 US-Dollar auf dem US-Markt erhältlich und vollständig kompatibel mit den neuesten iPhone-Modellen und Android-Smartphones mit Qi2-Technologie. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist die kabellose Ladefähigkeit mit einer Leistung von bis zu 15 W, was dem Niveau der originalen MagSafe-Lösungen von Apple entspricht. Zudem ist kabelgebundenes Laden über den USB-C-Anschluss mit einer Leistung von bis zu 30 W möglich. Dies ermöglicht beispielsweise das Aufladen eines iPhones auf 50 % in einer halben Stunde.

Der Externakku selbst wird über denselben Anschluss mit 30 W geladen. Das Gehäuse des CP13 ist mit weichem Silikonmaterial beschichtet, um das Smartphone vor Kratzern zu schützen. Außerdem verfügt es über einen integrierten Metallständer, der die Nutzung des Geräts als Halterung zum Ansehen von Videos oder während Anrufen ermöglicht.

Das Gerät ist mit einem digitalen Display ausgestattet, das den Ladezustand genau anzeigt, sowie einem speziellen Temperaturkontrollsystem. Das Gesamtgewicht des Akkus beträgt etwa 220 Gramm, was ihn zu einem sehr praktischen und kompakten Gadget für den täglichen Gebrauch macht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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