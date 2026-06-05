Während der offizielle Start der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von Tag zu Tag näher rückt, ist der Vorbereitungsprozess der starken Teams, die unseren Kontinent vertreten, in eine intensive Phase eingetreten. Insbesondere die iranische Nationalmannschaft, die als einer der führenden und erfahrensten Vertreter Asiens gilt, bestritt ein weiteres Freundschaftsspiel vor der bevorstehenden WM. Die Perser (Spitzname der iranischen Nationalmannschaft) traten gegen Mali an, eines der physisch starken Teams vom afrikanischen Kontinent, um ihre Fähigkeiten zu testen.

In diesem für die Fans sehr spannenden und intensiven internationalen Testspiel zeigte der asiatische Fußballriese wahre Klasse und sicherte sich einen überzeugenden und schönen 2:0-Sieg gegen seine Gegner.

Schnelles Tor und Spielkontrolle

Die iranischen Fußballer, die von den ersten Minuten an die Initiative ergriffen, versuchten, die Abwehrreihe des Gegners zu durchbrechen. Dies trug bald Früchte:

12. Minute: Der erfahrene Abwehrspieler der Mannschaft Ramin Rezaeian beendete einen organisierten Angriff wunderschön mit einem Tor und brachte die Perser in Führung — 1:0 .

55. Minute: Ohne ihre Offensive zu Beginn der zweiten Halbzeit zu reduzieren, erzielten die Spieler der iranischen Nationalmannschaft erneut einen Erfolg. Der talentierte Mittelfeldspieler Saeid Ezatolahi ließ den gegnerischen Torhüter alt aussehen und stellte den Endstand des Spiels ein — 2:0.

Obwohl die Spieler der malischen Nationalmannschaft während des Spiels mehrere gefährliche Konter organisierten, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, blieb der Spielstand aufgrund der organisierten Abwehr Irans und der zuverlässigen Leistungen des Torhüters unverändert.

Irans Gegner bei der WM 2026

Bei der Weltmeisterschaft, die auf überseeischen Rasenplätzen ausgetragen wird, wurde die iranische Nationalmannschaft in eine ziemlich ernste und interessante Gruppe gelost. Zur Information: Die Perser werden in Gruppe G antreten.

Irans Gruppengegner Kontinent und Eigenschaften Belgien Ein mit Stars besetzter und erfahrener Vertreter des europäischen Fußballs Ägypten Eines der technischen und schnellen Teams vom afrikanischen Kontinent Neuseeland Ein entschlossener Vertreter aus der Ozeanien-Region, der für überraschende Momente sorgen kann

Fußballanalyse: Dieser überzeugende Sieg gegen Mali gibt der iranischen Nationalmannschaft zweifellos großes Selbstvertrauen vor den bevorstehenden WM-Spielen. Insbesondere der Triumph über ein afrikanisches Team dient als gute Generalprobe, die den Persern zeigt, mit welcher Taktik sie gegen einen der Hauptrivalen in der Gruppe – die ägyptische Nationalmannschaft – spielen sollten.

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