Prognose: Anstieg des USD-Wechselkurses am 8. Juni

·145·Wirtschaft
Prognose: Anstieg des USD-Wechselkurses am 8. Juni

Der am 8. Juni gültige USD-Wechselkurs wird voraussichtlich auf etwa 52–53 UZS steigen, berichtet der Telegram-Kanal Bankir.

Beste Kurse für den Verkauf von USD bei Banken:

Infinbank — 11.995 UZS.
Anorbank — 11.990 UZS.
• Asakabank — 11.990 UZS.
• Trastbank — 11.990 UZS.

Beste Kurse für den Kauf von USD bei Banken:

• Asia Alliance Bank — 12.040 UZS.
• Hayotbank — 12.040 UZS.
• Tengebank — 12.040 UZS.
• SQB — 12.050 UZS.

Kurse können im Tagesverlauf schwanken. Besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für genaue Kurse.

BankirInfinbankAnorbankAsakabankTrastbank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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