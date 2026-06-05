Prognose: Anstieg des USD-Wechselkurses am 8. Juni
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• Infinbank — 11.995 UZS.
• Asia Alliance Bank — 12.040 UZS.
Der am 8. Juni gültige USD-Wechselkurs wird voraussichtlich auf etwa 52–53 UZS steigen, berichtet der Telegram-Kanal Bankir.
Beste Kurse für den Verkauf von USD bei Banken:
• Infinbank — 11.995 UZS.
• Anorbank — 11.990 UZS.
• Asakabank — 11.990 UZS.
• Trastbank — 11.990 UZS.
Beste Kurse für den Kauf von USD bei Banken:
• Asia Alliance Bank — 12.040 UZS.
• Hayotbank — 12.040 UZS.
• Tengebank — 12.040 UZS.
• SQB — 12.050 UZS.
Kurse können im Tagesverlauf schwanken. Besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für genaue Kurse.
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