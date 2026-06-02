Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus

Während der Start der FIFA WM 2026 näher rückt und die Welt auf das Turnier blickt, ziehen neben Sportanalysten auch Vorhersagen von Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Insbesondere der Brasilianer Michael Bruno, der bei drei der letzten vier Weltmeisterschaften den Sieger korrekt vorhersagte und sich als „Medium“ bezeichnet, hat seine Erwartungen für das Turnier im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada enthüllt.

Michael Bruno verfügt über eine beachtliche und respektable Erfahrung bei der Vorhersage von WM-Siegern. Werfen wir einen Blick auf seine überraschenden Vorhersagen aus der Vergangenheit:

WM 2010 (Südafrika): Vor Turnierbeginn sagte er voraus, dass Spanien zum ersten Mal den Thron besteigen würde. Am Ende wurde dieses Szenario durch das historische Tor von Andres Iniesta gegen die Niederlande zur Realität.

WM 2014 (Brasilien): Beim Turnier in seinem Heimatland sagte er den Sieg der deutschen Nationalmannschaft korrekt voraus.

WM 2018 (Russland): Vier Jahre später sagte er auch den klaren Sieg der französischen Nationalmannschaft im Finale gegen Kroatien präzise voraus.

Nur bei der WM 2022 in Katar lag er leicht daneben. Damals glaubte der brasilianische „Seher“, dass Frankreich seinen Titel verteidigen würde. Die Schützlinge von Didier Deschamps erreichten zwar das Finale, verloren jedoch im Elfmeterschießen gegen das von Lionel Messi angeführte Argentinien.

Dennoch kehrte Bruno in einem Interview mit der berühmten Publikation "Globo Esporte" mit einer neuen und sensationellen Aussage für das kommende Turnier zurück:

«Seit dem Finale 2022 habe ich den Namen des nächsten Champions nicht geändert. Seitdem behaupte ich fest, dass die portugiesische Nationalmannschaft Weltmeister wird».

Ja, Sie haben richtig gehört. Der Hellseher, der Giganten wie Frankreich, Spanien, England, Argentinien und Brasilien als Top-Favoriten nannte, glaubt fest daran, dass Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen am 19. Juli im Finale ihren ersten WM-Pokal in die Höhe stemmen werden.

Darüber hinaus sagte er voraus, dass der amtierende Champion Argentinien unerwartet bereits im Viertelfinale nach Hause fahren wird und dass Brasiliens Reise aufgrund von Neymars körperlicher Verfassung früh enden wird:

«Ich glaube nicht, dass Neymar zu 100 Prozent bereit ist, an diesem Turnier teilzunehmen. Wenn er spielt, wird die Nationalmannschaft das Turnier wieder im Viertel- oder Halbfinale verlassen. Der Grund ist, dass sich das ganze Team nur um ihn dreht und die taktischen Fehler von Katar wiederholt».