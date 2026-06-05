Schwedische Nationalmannschaft vergibt Sieg im Duell mit Griechenland

Wenige Zeit vor Beginn der Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die über den Atlantik hinweg ausgetragen wird, testen die am prestigeträchtigen Turnier teilnehmenden Nationalmannschaften ihre Taktiken weiterhin in letzten Freundschaftsspielen. Ein solches intensives und dramatisches internationales Freundschaftsspiel fand zwischen zwei prominenten europäischen Vertretern — den Nationalmannschaften von Schweden und Griechenland — statt.

Die zahlreichen lokalen Fans, die sich in der prächtigen Strawberry Arena in Stockholm versammelt hatten, wurden Zeugen eines echten Thrillers. Vier Tore, ein widerstandsfähiges Comeback und unerwartetes Drama in den letzten Sekunden — die Partie endete mit einem kampfbetonten 2:2-Unentschieden.

Frühes Tor, schwedisches Comeback und Dramatik in der letzten Sekunde

Die Partie begann mit aktiven Angriffen der Gäste, und die schwedische Abwehr wackelte gleich zu Beginn der Halbzeit:

10. Minute: Der talentierte Verteidiger der griechischen Nationalmannschaft Konstantinos Simikas beendete einen schnellen Angriff mit einem Tor und brachte das Stadion zum Schweigen — 0:1 .

53. Minute: Die Gastgeber, die die zweite Halbzeit mit hoher Intensität begannen, schafften es, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Der Starstürmer, der in dieser Saison treffsicher ist, Viktor Gyökeres traf präzise ins gegnerische Tor — 1:1 .

69. Minute: Die Vertreter der 'Tre Kronor' (Spitzname der schwedischen Nationalmannschaft), die ihren Offensivdruck noch erhöhten, zeigten Charakter und gingen in Führung. Diesmal Gustav Nilsson verewigte seinen Namen auf der Anzeigetafel — 2:1 .

90.+5. Minute: Als die letzten Sekunden der Nachspielzeit verrannen, nutzte der griechische Vertreter Georgios Masouras einen Fehler in der schwedischen Abwehr effektiv aus und rettete sein Team vor der sicheren Niederlage — 2:2.

Schwedens Gegner bei der WM 2026

Eine ziemlich ernste und wettbewerbsintensive Gruppe erwartet die schwedische Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft. Gemäß den Auslosungsergebnissen wurden die Skandinavier in Gruppe F eingeteilt.

Schwedens Gruppengegner Region und Status Niederlande Europäische Fußballgroßmacht, Hauptfavorit der Gruppe Japan Asiens schnellste, taktisch disziplinierte starke Nationalmannschaft Tunesien Physisch starker und charakterstarker Vertreter vom afrikanischen Kontinent

Feldbeobachtung: Ein Tor in den letzten Sekunden für Schweden, das dem Sieg sehr nahe war, ist sicherlich schmerzhaft. Doch vor den bevorstehenden WM-Spielen dient dieses Spiel als nützliche Lektion, um an solchen Fehlern zu arbeiten und die Konzentration bis zum Schlusspfiff nicht zu verlieren.

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