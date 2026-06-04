Weltraumreise-Preis bekannt gegeben: 2 Milliarden Rubel pro Person

Die Kosten für einen touristischen Weltraumflug könnten etwa 2 Milliarden Rubel betragen. Dies gab der Leiter von Roskosmos, Dmitri Bakanow, in einem Interview auf der Plattform VK Video bekannt, berichtet die Agentur TASS. Ixbt.com berichtet .

Laut Bakanow hängt der Preis eines solchen Fluges direkt von den Kosten der Rakete und der Anzahl der Missionsmitglieder ab. Aus Sicherheitsgründen müssen sich zudem mindestens zwei professionelle Spezialisten an Bord befinden, die die Situation überwachen und Touristen unterstützen können.

"Dies ist derzeit ein teures Projekt. Der Preis entspricht den Raketenkosten geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer. Daher wird er bei etwa 2 Milliarden Rubel liegen", betonte der Leiter des staatlichen Konzerns.

Darüber hinaus umfasst das Konzept des Weltraumtourismus von Roskosmos nicht nur Orbitalflüge, sondern auch Besuche bei Unternehmen der Branche. Laut Bakanow kann sogar die direkte Beobachtung von Triebwerkstests bei Touristen einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.