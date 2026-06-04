Ermittler und Anwalt in Namangan wegen Annahme von 40.000 Dollar Bestechungsgeld festgenommen

Der konsequente Kampf zur Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit in unserem Land und zur Beendigung aller Formen der Korruption geht weiter. Insbesondere wird illegalen Handlungen von Vertretern der Justiz null Toleranz entgegengebracht. Die jüngste große operative Maßnahme, die von Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes (SSD) in der Region Namangan durchgeführt wurde, ist ein klarer Beweis dafür.

Es wurde festgestellt, dass ein Ermittler der Untersuchungsabteilung der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten der Region Namangan beabsichtigte, eine große Geldsumme in einem unter seiner Aufsicht stehenden Strafverfahren zu veruntreuen. Er verpflichtete sich, ein gegen einen jungen, 2006 geborenen Bürger aus dem Bezirk Chust eröffnetes Strafverfahren zu seinen Gunsten zu lösen und vollständig einzustellen.

Ein hinterhältiger Plan mit einem Anwalt als Mittelsmann

Um diesen kriminellen Plan umzusetzen und sich im Hintergrund zu halten, beteiligte der Ermittler einen Anwalt, der absolut keine Verbindung zu dem Fall hatte, als Komplizen. Sie verschworen sich, vom Vater des Verdächtigen Bargeld als Gegenleistung für die Lösung des Problems zu fordern. 40.000 US-Dollar wurden gefordert.

Aufgrund operativer Informationen, die bei den Strafverfolgungsbehörden eingingen, planten SSD-Mitarbeiter eine spezielle Operation im Bezirk Chust, die erfolgreich in zwei Phasen abgeschlossen wurde:

Erste Phase: Ein Mitglied der Rechtsanwaltskammer wurde auf frischer Tat mit physischen Beweisen festgenommen, während er die geforderten 40.000 Dollar vom Vater des jungen Verdächtigen im Bezirk Chust entgegennahm.

Zweite Phase: Die spezielle Operation wurde sofort fortgesetzt, und der festgenommene Anwalt nahm seinen Anteil an dem Geld und übergab die verbleibenden 30.000 US-Dollar an den Ermittler der Untersuchungsabteilung der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten der Region Namangan, woraufhin auch der Ermittler gefasst wurde.

Kriminelle festgenommen

Das Gesetz gilt für alle gleich, und der dienstliche Status oder Titel gewähren niemandem Privilegien. Nach diesem schockierenden Vorfall wurden gegen beide Personen Strafverfahren eingeleitet und sie wurden aus der Gesellschaft isoliert.

Beteiligte am Strafverfahren Artikel des Strafgesetzbuchs Angewandte Präventivmaßnahme Ermittler der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten Artikel 210 (Bestechlichkeit) „Haft“ Präventivmaßnahme Mitglied der Rechtsanwaltskammer Artikel 212 (Vermittlung bei Bestechung) „Haft“ Präventivmaßnahme

Derzeit werden umfassende und eingehende Ermittlungsmaßnahmen hinsichtlich der rechtswidrigen Handlungen dieser Personen durchgeführt.

Redaktionelle Meinung: Die Handlungen derjenigen, die das Schicksal und die Zukunft eines jungen Bürgers für Geld zum Verkauf anbieten und zu Sklaven der Gier werden, obwohl sie als Verteidiger der Gerechtigkeit auftreten, entsprechen keinen Standards. Solche schnellen Operationen zeigen, dass die Standards der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft immer Vorrang haben.

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