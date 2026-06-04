Apple gibt 1,4 Billionen Dollar Umsatz über den App Store bekannt

Apple hat am Vorabend der nächsten Woche stattfindenden Worldwide Developers Conference (WWDC) den jährlichen Bericht des App Store-Ökosystems veröffentlicht. Laut dem Technologieriesen überstiegen die gesamten Transaktionen und das Verkaufsvolumen über den App Store im Jahr 2025 die Marke von 1,4 Billionen Dollar. Diese Zahl liegt deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres von 1,3 Billionen Dollar. Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen betont, dass 90 % dieses enormen Betrags aus Transaktionen bestehen, für die keine Provision an Apple gezahlt wurde. Dem Bericht zufolge entfielen 1,1 Billionen Dollar auf den Verkauf physischer Waren und Dienstleistungen, während 149 Milliarden Dollar auf digitale Produkte entfielen. Der Umsatz mit digitalen Gütern stieg gegenüber den 131 Milliarden Dollar des Vorjahres, und genau in diesem Bereich erhebt Apple je nach Größe und Art des Geschäfts eine Provision von 15 % bis 30 %.

Darüber hinaus beliefen sich die Werbeeinnahmen in Apps im Jahr 2025 auf 151 Milliarden Dollar. Die App Store-Plattform wird wöchentlich von durchschnittlich 850 Millionen Nutzern aus 175 Ländern weltweit genutzt. Apple hebt hervor, dass 40 der 100 beliebtesten Apps über Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI) verfügen und im Vergleich zu anderen Apps ein schnelleres Wachstum verzeichnen.

Dieser Bericht schafft die Grundlage für wichtige bevorstehende Ankündigungen im Rahmen der WWDC, einschließlich Updates für das Siri-System und die tiefe Integration von KI-Technologien in die Betriebssysteme. Hinsichtlich des regionalen Wachstums haben sich die Verkäufe über den App Store in China in den letzten sechs Jahren verdoppelt und in den USA und Europa mehr als verdreifacht.