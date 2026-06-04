Wer wünschte sich bei Oybek und Nigoras Hochzeit fünf Kinder?

Die Sänger Oybek und Nigora teilten während des Interviews in der Sendung „Omon-omon“ aufrichtige Gedanken über ihre Familie und Kinder.

Während des Gesprächs fragte einer der Moderatoren Oybek: „Habt ihr derzeit fünf Kinder?“ Der Sänger gab eine kurze und klare Antwort: „Nein, vier.“

Daraufhin lachte der Moderator scherzhaft und sagte: „Gott will es, es werden fünf sein.“ Ein anderer Moderator erinnerte daran, dass ein Sänger ihnen bei ihrer Hochzeit fünf Kinder gewünscht hatte.

Nigora fragte neugierig: „Wer war das? Tohir Usmonov?“ Der Moderator wies diese Vermutung zurück und antwortete: „Umidaxon.“

Während des Gesprächs enthüllte Nigora eine weitere interessante Tatsache. Sie fragte die Moderatoren: „Wisst ihr, wer unser erstes Baby war?“ Sie warteten neugierig auf die Antwort.

Nigora sagte: „Über wen habt ihr gerade gesprochen? Wir waren die Ersten, die Umidaxons Kinder willkommen hießen. Wir erinnern uns noch an dieses erste Baby.“

Es wird berichtet, dass das Baby inzwischen erheblich gewachsen ist und sogar das Schulalter erreicht hat.

Das Gespräch wurde von den Fans mit großem Interesse aufgenommen und löste in den sozialen Medien warme Diskussionen aus.