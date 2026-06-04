WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-Funktionen

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WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-Funktionen

Während sich Apples jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) nähert, werden große Veränderungen in der Tech-Welt erwartet. Die Veranstaltung beginnt am Montag um 10:00 Uhr Pacific Time und wird live über die Apple Developer-App, die offizielle Website und den YouTube-Kanal übertragen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz stehen ein grundlegendes Update des Siri-Sprachassistenten und die Erweiterung von Apple Intelligence. Laut Techcrunch.com berichtet .

Eine der meist erwarteten Neuigkeiten ist ein großes KI-basiertes Update für Siri. Siri wird zu einem Assistenten, der Kontext besser versteht, mehrstufige Aufgaben bewältigt und natürlicher mit Apps interagiert. Berichten zufolge wird das aktualisierte Siri Google Gemini-Technologie nutzen, um seine Fähigkeiten zu erweitern. Zudem wird eine eigenständige Siri-App erwartet, die mit Chatbots wie ChatGPT und Claude konkurrieren kann.

Apple plant, KI-Agenten in den App Store zu integrieren. Diese Agenten ermöglichen es Nutzern, tägliche Aufgaben wie Reservierungen, Dokumentenbearbeitung und die Steuerung von Smart-Home-Geräten zu delegieren. Die Kamera-App erhält einen neuen Bereich „Visual Intelligence“. Diese Funktion ermöglicht die Objekterkennung mittels Google Image Search und wird als separater Modus wie Foto oder Panorama verfügbar sein.

Die Fotos-App wird dank Apple Intelligence ebenfalls erheblich verbessert. Nutzer können unerwünschte Objekte aus Fotos entfernen und Bilder mit einfachen Textbefehlen bearbeiten. In der Image Playground-App wird die Qualität der Bildgenerierung steigen, und die neue Genmoji-Funktion wird benutzerdefinierte Emojis vorschlagen, die auf die Nachrichten der Nutzer zugeschnitten sind.

Schließlich wird auch die Wallet-App ein nützliches Update erhalten: Eine Funktion zum Aufteilen von Rechnungen, mit der Nutzer Quittungen fotografieren und Ausgaben einfach mit Freunden teilen können. Zudem können Nutzer mithilfe von KI einzigartige Hintergrundbilder nach ihren Wünschen erstellen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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