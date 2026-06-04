Der Bau des Internationalen Thermonuklearen Experimentalreaktors (ITER) liegt sechs Monate im Zeitplan voraus. Dies gab der Projektleiter Pietro Barabaschi bekannt. Seinen Worten zufolge hat sich das Arbeitstempo am Projekt seit 2023 effektiv verdoppelt. Berichtet von Ixbt.com Nachrichten portal.

Während es früher etwa eineinhalb Jahre dauerte, ein Sektormodul zusammenzubauen, ist es nun möglich, zwei solche Module alle sechs Monate zu montieren. Das im Jahr 2025 abgeschlossene Arbeitsvolumen war mehr als doppelt so hoch wie in jedem Jahr bis 2023.

Barabaschi bezeichnete diese Leistung als historischen Meilenstein für das Projekt und betonte, dass das ITER-Konzept ursprünglich von Professor Welichow vorgeschlagen wurde. Diese Technologie soll als "künstliche Sonne" dienen und die Menschheit in Zukunft mit unbegrenzter und sauberer Energie versorgen.

Zuvor wurde berichtet, dass der 330 Tonnen schwere Magnet des ITER-Reaktors erfolgreich auf eine Betriebstemperatur von -269 Grad Celsius gekühlt wurde. Dieser Durchbruch gilt als wichtiger Schritt zur Einleitung des Kernfusionsprozesses.