Der portugiesische Klub Benfica bestätigte den Erhalt eines offiziellen Angebots von Real-Madrid-Präsident Florentino Perez bezüglich Jose Mourinho. Laut einer Erklärung des Lissaboner Klubs an die portugiesische Wertpapieraufsichtsbehörde (CMVM) zeigte sich der Madrider Klub bereit, die Ausstiegsklausel im Vertrag des Spezialisten zu zahlen. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Diese Schritte stehen in direktem Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen im Santiago Bernabeu. Amtsinhaber Florentino Perez nutzt die Option Jose Mourinho als wichtiges Trumpf im Kampf gegen seinen Hauptrivalen Enrique Riquelme. Sollte Perez die Wahl am Sonntag gewinnen, wird die Rückkehr des "Special One" nach Madrid formalisiert.

Die Führung von Benfica ist nicht bereit, ihren Trainer kostenlos ziehen zu lassen. In der offiziellen Erklärung heißt es, dass die 15-Millionen-Euro-Klausel in Jose Mourinhos Vertrag aktiviert werden muss, damit er in die La Liga zurückkehren kann. Diese Summe entspricht dem Jahresgehalt des Trainers beim Lissaboner Klub in den letzten Jahren.

Perez' Rivale Enrique Riquelme hatte versprochen, die Manchester-City-Stars Erling Haaland und Rodri zu verpflichten, falls er die Wahl gewinnt. Als Reaktion darauf versucht Florentino Perez, das Vertrauen der Klubmitglieder zu gewinnen, indem er die Kandidatur eines erfahrenen Trainers vorantreibt.

Interessanterweise zirkulierte am Mittwoch in den sozialen Medien ein Video, in dem Jose Mourinho einer Rückkehr nach Madrid zustimmte. Später klärte der Trainer auf, dass das Video mit Hilfe von KI (künstliche Intelligenz) erstellt wurde. Dennoch setzt die Kampagne von Perez ihre Werbemaßnahmen bezüglich der Rückkehr des portugiesischen Spezialisten fort.