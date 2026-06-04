Chieftec stellt auf der Computex die Gehäuse The Big One und Vista Max für 4 GPUs vor

Auf der Computex 2026 präsentierte Chieftec zwei neue Gehäuse: das Vista Max (GX-30B-OP) im ATX-Tower-Format und das The Big One (BA-30B-OP) im E-ATX-Tower-Format. Während das erste Modell auf stilvolles Design und effiziente Kühlung setzt, ist das zweite für Workstations und Serverkonfigurationen konzipiert. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Vista Max ist eine vergrößerte Version des vorherigen Vista-Modells und mit vier 140-mm-Lüftern mit ARGB-Beleuchtung ausgestattet. Ein besonderes Merkmal sind zwei synchronisierte Power-Tasten – eine an der Frontplatte und eine oben. Zudem ist im unteren vorderen Bereich des Gehäuses die Installation eines zusätzlichen Lüfters mit verstellbarem Winkel vorgesehen.

Das The Big One-Gehäuse ist für professionelle Anwender konzipiert und unterstützt Motherboards bis zum E-ATX-Format. Es verfügt über acht Erweiterungssteckplätze für mehrere PCIe-Karten, was den gleichzeitigen Einbau von bis zu vier Grafikkarten ermöglicht. Im Inneren des Gehäuses ist zudem eine spezielle vertikale Stütze zur Halterung schwerer Grafikkarten installiert.

Beide neuen Modelle können moderne Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 420 mm aufnehmen. Beim The Big One ist auf der Rückseite ein zusätzlicher Abluftlüfter installiert, der die Anschlüsse der Grafikkarte teilweise verdecken kann. Der Hersteller gab bekannt, dass der Preis für das The Big One-Gehäuse bei etwa 150 Euro liegen wird.