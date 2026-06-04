Bau einer modernen neuen Überführung im Bezirk Zangiota beginnt

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Bau einer modernen neuen Überführung im Bezirk Zangiota beginnt

Eine der freudigsten und längst erwarteten guten Nachrichten des Jahres wurde für die Bewohner des Bezirks Zangiota in der Region Taschkent sowie für alle Fahrer, die regelmäßig durch dieses Gebiet fahren, bekannt gegeben! Ein großes Infrastrukturprojekt wurde gestartet, um Staus zu beseitigen, entfernte Orte näher zu bringen und die sichere Bewegung der Bevölkerung zu gewährleisten.

Laut einem offiziellen Bericht der Pressestelle der AG "Usbekistan Eisenbahnen" wird der berühmte Bahnübergang zwischen den Bahnhöfen "Sobir Rahimov" und "O'rtaovul" im Bezirk, der den Fahrern seit vielen Jahren erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat, gründlich modernisiert. In diesen Tagen haben die Arbeiten zum Bau einer modernen Brücke (Überführung) zur Sicherung des freien Verkehrsflusses in diesem Gebiet eine intensive Phase erreicht.

Eine moderne Lösung für ein langjähriges Problem

Diese Bauinitiative zielt darauf ab, Verkehrseinschränkungen, die für die ansässige Bevölkerung und die Fahrer seit vielen Jahren das schmerzhafteste und dringendste Problem waren, vollständig zu beseitigen. Gemäß dem Projektplan wird anstelle des alten Bahnübergangs, an dem Autos während der Zugfahrten stundenlang warten mussten, eine prächtige und moderne Überführung mit einer Länge von 23,6 Metern errichtet.

Bau einer modernen neuen Überführung im Bezirk Zangiota beginnt

Die Fertigstellung der neuen Ingenieurbaustruktur garantiert folgende positive Veränderungen:

  • Unterbrechungsfreier Verkehrsfluss: Autos können sich rund um die Uhr kontinuierlich bewegen, ohne anzuhalten, unabhängig vom Eisenbahnverkehr;

  • Reduzierung von Staus: Nervenaufreibende Situationen und lange Warteschlangen, besonders während der Stoßzeiten (morgens und abends), werden erheblich beseitigt;

  • Hohe Sicherheit: Das Risiko von Verkehrsunfällen wird durch die völlig unabhängige Kreuzung von Eisenbahn und Straße minimiert.

Neuer Komfort für Fahrer und Passagiere

Sobald diese Überführung vollständig gebaut und offiziell in Betrieb genommen ist, wird das Transport- und Logistikpotenzial des Bezirks Zangiota weiter steigen. Dies wird wiederum die Zeit der Passagiere sparen und ihre sichere Ankunft an ihren Zielen gewährleisten.

Projektobjekt

Länge der Struktur

Hauptziel

Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Sobir Rahimov und O'rtaovul

23,6 Meter

Beseitigung von Staus, Sicherstellung eines sicheren und unterbrechungsfreien Verkehrs

Zamin-Beobachtung: Solche Bauarbeiten, die in unserem Land zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur durchgeführt werden, gehören zu den edelsten Schritten, die dem Wohlergehen unserer Bevölkerung dienen. Wir wünschen unseren Eisenbahnern und Bauarbeitern viel Erfolg bei dieser verantwortungsvollen Arbeit!

Verfolgen Sie immer die neuesten Baunachrichten in der Region Taschkent und unserer Hauptstadt, Veränderungen auf den Straßen und die besten Nachrichten aus dem Leben unseres Landes gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!

Region TaschkentZangiota-DistriktUsbekische EisenbahnenSobir RahimovOrtaovul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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