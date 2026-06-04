Wildberries startet KI-Assistenten für die Produktsuche

Das Team von Wildberries führt ein neues KI-basiertes Tool ein – einen KI-Assistenten für die Produktsuche. Nutzer können ihre Anfragen nun in natürlicher Sprache formulieren, anstatt traditionelle Schlüsselwörter zu verwenden. Dies teilte der Pressedienst von RWB (dem vereinten Unternehmen von Wildberries und Russ) mit. Laut Ixbt.com berichtet .

Das neue Tool arbeitet im Chat-Format und nutzt ein proprietäres großes Sprachmodell (LLM) zur Verarbeitung der Anfragen. Laut den Entwicklern ist der Assistent nicht nur in der Lage, spezifische Produkte zu finden, sondern auch das Wesen der Aufgabe zu verstehen und Lösungen anzubieten. Zum Beispiel reicht es, wenn ein Nutzer einfach schreibt: "Wähle einen Rucksack aus, in den ein Laptop für Geschäftsreisen passt."

Der KI-Assistent analysiert die Anfrage und bietet mehrere Optionen an. Nutzer können diese Optionen vergleichen, ihre Merkmale diskutieren und ihre Auswahl verfeinern. Das System ermöglicht auch die Bewältigung komplexer Aufgaben wie "Finde ein Geschenk für einen Kollegen bis zu 400.000 Sum" oder "Stelle ein Set mit notwendigen Dingen für einen Strandurlaub mit Kind zusammen."

Der Assistent ist auf der Suchergebnisseite von Wildberries verfügbar und funktioniert mit allen Kategorien, von Kleidung und Kosmetik bis hin zu Elektronik und Kinderartikeln. Zuvor hatte der Marktplatz Funktionen wie den "intelligenten Vergleich" von Produkten, eine virtuelle Anprobe, die bildbasierte Suche und KI-gestützte Zusammenfassungen von Bewertungen eingeführt.