Meta Oversight Board: System zur Kontosperrung ist intransparent

In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht kritisierte der unabhängige Aufsichtsrat (Oversight Board) von Meta das ungerechte und intransparente Verfahren zur Sperrung von Nutzerkonten auf den Plattformen Facebook und Instagram. Nach den Erkenntnissen des Gremiums informiert Meta Nutzer nicht ausreichend über Verstöße, und das Kundensupport-System im Berufungsverfahren funktioniert praktisch nicht. Techcrunch.com berichtet .

Die Untersuchung wurde nach einem Vorfall eingeleitet, der mit Gewaltandrohungen gegen einen Journalisten zusammenhing. Obwohl das Gremium die Entscheidung zur endgültigen Löschung des Kontos in diesem spezifischen Fall bestätigte, stellte es „systemische Menschenrechtsprobleme“ im Gesamtsystem fest. Insbesondere ist der Unterschied zwischen einfachen Warnungen und „schweren“ Verstößen, die zur endgültigen Kontolöschung führen, nicht klar dokumentiert.

Darüber hinaus betonte der Aufsichtsrat, dass auch Nutzer, die für den Dienst Meta Verified bezahlen, bei Kontosperrungen keine angemessene Unterstützung erhalten. Dies trotz des Versprechens eines 24/7-Supports durch das kostenpflichtige Abonnement. Wenn automatisierte Moderationssysteme Fehler machen, wird die Unfähigkeit der Nutzer, das Unternehmen zur Wiederherstellung ihrer persönlichen oder Geschäftsprofile zu kontaktieren, als ernstes Problem hervorgehoben.

Dem Bericht zufolge verlieren viele Nutzer, darunter Unternehmer und öffentliche Persönlichkeiten, ihre Konten aufgrund unbegründeter Vorwürfe. In einigen Fällen leiden unschuldige Menschen darunter, dass schwere Anschuldigungen wie sexuelle Ausbeutung von Kindern (CSE) von automatisierten Systemen fälschlicherweise zugeordnet werden. Das Gremium forderte Meta auf, diese Prozesse transparenter zu gestalten und Nutzern echte Hilfe zu leisten.