Der Transfermarkt heizt sich auf: Der deutsche Klub Bayern München steht kurz vor dem Abschluss der Verpflichtung von Ismael Saibari, der das Interesse von PSG und anderen Großklubs geweckt hat. Nach dem 2:1-Sieg gegen die PSV in der Champions League Ende Januar fiel ein herzliches Gespräch zwischen Münchens Trainer Vincent Kompany und dem marokkanischen Stürmer auf. Laut Goal.com berichtet .

Damals erklärte Saibari, dass es in dem Gespräch nicht um einen Transfer ging, sondern der Trainer ihn lediglich für seine Leistung lobte. Vincent Kompany würdigte die Fähigkeiten des Stürmers ebenfalls hoch und hob insbesondere seine Stärke, seine Fähigkeit, Chancen zu kreieren, und seine Defensivarbeit hervor. Erwähnenswert ist, dass Saibari zwar in Spanien geboren wurde, aber in Belgien aufwuchs und die Akademie von Kompanys ehemaligem Klub RSC Anderlecht durchlief.

Sechs Monate später wird deutlich, dass dieses Gespräch die Grundlage für den Transfer legte. Wie mehrere renommierte Medien berichten, hat der 25-jährige Fußballer eine Einigung mit Bayern über persönliche Vertragsbedingungen erzielt. Das jüngste Gespräch mit Kompany soll der entscheidende Faktor für die Wahl des Münchner Klubs gewesen sein.

Derzeit laufen nur noch Verhandlungen über die Transfersumme. Die PSV fordert eine Rekordsumme für ihren Star, die voraussichtlich die 50 Millionen Euro übersteigen wird, die beim Wechsel von Hirving Lozano zu SSC Napoli gezahlt wurden. Bayern ist bereit, Spieler wie Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey und Joao Palhinha zu verkaufen, um das finanzielle Gleichgewicht zu wahren.