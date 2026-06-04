Fabio Capello nimmt Stellung zum Konflikt zwischen Kevin De Bruyne und Antonio Conte

Der ehemalige Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Fabio Capello, reagierte scharf auf die Kritik von Kevin De Bruyne an Antonio Conte. Zuvor hatte der belgische Spielmacher offen zugegeben, dass er über die Abreise des Trainers von Napoli froh war. Capello warf dem Fußballer vor, andere für seine eigenen Misserfolge verantwortlich zu machen. Wie Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Sky Sport Italia sagte Capello: "Die Menschen sind es gewohnt, andere zu beschuldigen, aber in Wirklichkeit sollten sie in den Spiegel schauen. Hat De Bruyne erwartet, dass sich das gesamte Spielsystem nur für ihn ändert, als er zum Team stieß? Ich glaube, Conte hat bei seinen taktischen Entscheidungen die Interessen der Mannschaft priorisiert. Ich respektiere De Bruyne, aber er hätte auf sein Gewissen hören sollen, bevor er sprach."

Der Konflikt entstand, nachdem der 34-jährige Fußballer seine Unzufriedenheit mit dem defensiven Stil von Napoli geäußert hatte. Der ehemalige Star von Manchester City betonte, dass das von Conte angewandte 5-4-1-System seine kreativen Fähigkeiten einschränkte. Trotz des zweiten Platzes in der Serie A versteckte De Bruyne nicht, dass seine Ansichten sich völlig von denen des Trainers unterschieden und seine Abreise für ihn positiv war.

Antonio Conte gab seinerseits seinen Rücktritt aufgrund der Atmosphäre und interner Meinungsverschiedenheiten im Verein bekannt. Der Trainer gab zu, dass er das Umfeld bei Napoli nicht einigen konnte, und stated, dass "toxische" Personen um den Verein herum der Mannschaft schadeten. Seinen Worten zufolge braucht das Team ernsthafte Menschen, die es aufrichtig lieben, nicht nur solche, die Likes sammeln.