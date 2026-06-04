QR-Code und Biometrie: Kontaktloser Zahlungsdienst startet in Max Messenger

Im Rahmen des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) wurde eine wichtige Vereinbarung über die Einführung eines neuen Zahlungsdienstes unterzeichnet. Das Nationale Zahlungssystem (NPCS) und der Max Messenger einigten sich auf die Entwicklung einer Lösung für kontaktlose Einkäufe. Ixbt.com berichtet .

Der neue Dienst wird als Mini-App innerhalb des Messengers implementiert. Dies ermöglicht Nutzern, Waren und Dienstleistungen ohne physische Bankkarten oder Bargeld zu bezahlen. Für die Transaktion genügt es, einen persönlichen QR-Code in der App zu generieren und an der Kasse vorzuzeigen.

Alle Vorgänge werden über das System der Schnellen Zahlungen (FPS) abgewickelt und durch die Sicherheitsprotokolle beider Unternehmen geschützt. Die Nutzung des Dienstes erfordert zusätzlich eine Authentifizierung des Nutzers über Biometrie.

Laut Dmitry Dubinin, CEO von NPCS, können Nutzer in Zukunft Bankkonten verknüpfen, Zahlungen „per Gesicht“ tätigen und spezielle Vorteile erhalten. Farit Khusnoyarov, Leiter von Max, erklärte, dass diese Partnerschaft Geldtransfers so einfach macht wie das Senden einer Nachricht.

Zuvor wurde das System der Schnellen Zahlungen auf der Max-Plattform in Zusammenarbeit mit VK und NPCS getestet. Später erhielten Kunden mehrerer Banken die Möglichkeit, Geld über den nationalen Messenger untereinander zu überweisen.