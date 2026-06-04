Konflikt zwischen Dusan Vlahovic und Juventus: Stürmer steht vor Abgang

Nach einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit am Verhandlungstisch steht Dusan Vlahovic kurz davor, Juventus als Free Agent zu verlassen. Der Stürmer der serbischen Nationalmannschaft hat für scharfen Unmut in der Führung des Turiner Klubs gesorgt. Laut der italienischen Zeitung Tuttosport entstand der Konflikt, nachdem sein Gehalt mit dem des kanadischen Stürmers Jonathan David verglichen wurde. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Berichten zufolge begann Vlahovic die Verhandlungen mit einer provokanten Frage: "Warum sollte ich das gleiche Gehalt wie David erhalten?". Diese Frage verärgerte die Klubverantwortlichen. Derzeit sind die finanziellen Forderungen beider Seiten völlig gegensätzlich. Im letzten Jahr seines Vertrags verdiente der 26-jährige serbische Stürmer 12 Millionen Euro inklusive Prämien.

Entsprechend der Kostensenkungsstrategie des Klubs bot Juventus ihm einen neuen Vertrag über 6 Millionen Euro plus Prämien an – genau das Paket, das auch für Jonathan David vorgesehen war. Vlahovic fordert jedoch strikt ein Nettogehalt von 8 Millionen Euro und zusätzliche Anreize. Derzeit erfüllt nur Kenan Yildiz die von den Turinern festgelegte Gehaltsobergrenze von 7 Millionen Euro.

Juventus-Direktor Giorgio Chiellini bestätigte offiziell, dass die Verhandlungen erfolglos endeten. Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigers wird Vlahovic seine Karriere höchstwahrscheinlich im Ausland fortsetzen, da kein Klub der Serie A seine finanziellen Forderungen erfüllen kann. Obwohl Napoli sich um den Stürmer bemühte, reichen die finanziellen Möglichkeiten der Neapolitaner dafür nicht aus.

Derzeit gelten Klubs wie Atletico Madrid, Bayern München und Chelsea als Favoriten im Rennen um Vlahovic. Insbesondere der Londoner Klub Chelsea schätzt die Chance, den linksfüßigen Stürmer ablösefrei zu verpflichten, sehr hoch. Auch Bayern München beobachtet die Situation um den serbischen Fußballer genau, um seine Offensive zu verstärken.