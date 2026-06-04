Sber- und T-Bank-Integration: Alle Konten jetzt in einer App

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Sber- und T-Bank-Integration: Alle Konten jetzt in einer App

Das Sber-Team hat den Nutzern seiner App „SberBank Online“ die Möglichkeit gegeben, Konten bei anderen Banken zu verwalten. In dieser Phase wurde T-Bank mit der Plattform verbunden. Laut Vertretern von Sber bringt der Start dieses Projekts die Open-Banking-Technologie auf den Massenmarkt. Wie Ixbt.com berichtet .

Kunden, die Konten bei beiden Banken haben, können diese nun in einer einzigen Oberfläche einsehen, was Geldtransfers und die Finanzkontrolle erheblich vereinfacht. Laut Kirill Tsaryov, Erster Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sberbank, ist Open Banking keine begrenzte Technologie mehr, sondern wird zu einem Massenkundenszenario.

Um den Dienst zu aktivieren, müssen Sie im Abschnitt „Brieftasche“ der App die Option „Anderes Bankkonto hinzufügen“ auswählen. Alle Vorgänge werden nur mit Zustimmung des Kunden durchgeführt. Die Sicherheit wird durch direkten Datenaustausch über geschützte Kanäle zwischen den Banken und unter Verwendung spezieller kryptografischer Standards gewährleistet.

In der ersten Integrationsphase sind nur Debitkarten und Girokonten verfügbar. Zukünftig ist geplant, diese Liste um Einlagen, Kredite und Anlageprodukte zu erweitern. Es wird auch erwartet, dass andere große Finanzinstitute der Plattform beitreten werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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