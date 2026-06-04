Bayern München könnte die Transferpläne des VfB Stuttgart stören

Der deutsche Verein VfB Stuttgart möchte eines der jungen Talente aus der niederländischen Meisterschaft verpflichten. Laut Omroep Gelderland haben die Schwaben den NEC Nijmegen-Mittelfeldspieler, den 22-jährigen Kōdei Sano, als Hauptziel für das Sommer-Transferfenster identifiziert. Der Bruder des Mainz-Spielers Kaishu Sano zeigte sich in der vergangenen Saison in der Eredivisie von seiner besten Seite. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während des Winter-Transferfensters gab es Interesse von Klubs wie Ajax und Nottingham Forest, doch Nijmegen gab seinen Schlüsselspieler nicht ab. Sano beendete die Saison mit 3 Toren und 7 Vorlagen. Seine Vielseitigkeit – einsetzbar als defensiver und offensiver Mittelfeldspieler sowie am linken Flügel – zieht die Aufmerksamkeit vieler Großklubs auf sich. Insbesondere PSG und andere große Teams beobachten die Lage.

Bayern München könnte die Situation auch indirekt beeinflussen. Die Münchner haben eine persönliche Einigung mit dem PSV Eindhoven-Star Ismael Saibari erzielt und bereiten Transferverhandlungen vor. Wenn Saibari zu Bayern wechselt, wird PSV versuchen, Kōdei Sano als Ersatz zu verpflichten. Dies würde für den VfB Stuttgart einen ernsthaften Wettbewerb bedeuten.

Laut Eindhovens Dagblad fordert PSV über 60 Millionen Euro für ihren Spieler Saibari. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre dies eine Rekordsumme für die Eredivisie-Meister. Stuttgart seinerseits möchte Sano angesichts des möglichen Abgangs von Führungsspielern wie Angelo Stiller unbedingt verpflichten.

Auch die Situation um Chema Andres, den der VfB Stuttgart im vergangenen Jahr für 3 Millionen Euro von Real Madrid kaufte, ist ungewiss. Der spanische Gigant behielt sich eine Rückkaufoption vor. Daher denkt der deutsche Klub ernsthaft über den Transfer von Kōdei Sano nach, um die Mittelfeldlinie zu verstärken.