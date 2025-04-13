Тарифлар уруши Трамп маъмуриятини пароканда қилди

·777·Дунё
Тарифлар уруши Трамп маъмуриятини пароканда қилди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг бошлаган тарифлар уруши бутун дунё молия бозорларида ноаниқлик ва парокандалик келтириб чиқарди. Энди эса ушбу сиёсат оқибатлари унинг ўз атрофидаги маслаҳатчиларини ҳам «куйдирмоқда», деб ёзади Bild нашри.

Питер Наварро — лавозим билан хайрлашяпти
Савдо сиёсати бўйича маслаҳатчи Питер Наварро лавозимидан кетиши мумкин. Унинг кетиши Трамп сиёсатидаги жиддий бурилишлардан далолат беради.
Яқинда Илон Маск уни «бир қоп ғиштдан ҳам аҳмоқроқ тўнка», деб атагани катта шов-шувга сабаб бўлганди.

Савдо вазирининг курсиси қимирлаяпти
Савдо вазири Ҳовард Лютник ҳам хавф остида. Politico маълумотига кўра, Лютник протекционистик бож сиёсатининг асосий меъмори саналади. Аммо энди у ҳам Трампнинг ишончини йўқотмоқда.

Энди биринчи рақам — Скотт Бессент
Бу ўзгаришлар фонида Молия вазири Скотт Бессент биринчи планга чиқмоқда. У Вашингтонда мувозанатли ва прагматик позицияси билан танилган амалдор.

Бозор қулади, Трамп ортга чекинди
Шу ҳафтанинг ўрталарида АҚШ давлат облигациялари бозорлари кескин пасайди, молиячилар бу ҳолатни молиявий фалокат арафаси, деб баҳолашди.

Натижада Трамп 75 мамлакатдан импорт қилинадиган товарларга жорий этилган тарифларни кечиктиришга мажбур бўлди.
Бу эса Трамп режаларида жиддий носозлик борлигини кўрсатади, деб ёзади таҳлилчилар.

Хитой — ягона фронт
Ҳозирда АҚШнинг энг шиддатли савдо жанги Хитой билан давом этмоқда.
  • Трамп Хитой товарларига 145 фоизлик бож жорий этган.
  • Хитой эса жавобан Америка импортига 125 фоизлик тариф қўллади.
  • Хитой расмийлари бу ҳолат глобал гуманитар инқирозга олиб келиши мумкинлигини айтмоқда.
Тарифлар УрушиДональд ТрампПитер НаварроСавдо ВазириМолия ВазириХитой Савдоси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиДубайда дайди ҳайвонларни боқиш учун сунъий интеллектли қурилмалар ишга туширилдиБугун, 12:16Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Хитойда фил жуфтини қутқариб, заряд қурилмасини ағдариб юборди (видео)Бугун, 12:00Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Бугун, 11:1310 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 10:13Украинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриУкраинадаги бўлажак ҳокимият алмашинуви ҳақида эксперт фикриБугун, 09:27Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди