Тарифлар уруши Трамп маъмуриятини пароканда қилди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг бошлаган тарифлар уруши бутун дунё молия бозорларида ноаниқлик ва парокандалик келтириб чиқарди. Энди эса ушбу сиёсат оқибатлари унинг ўз атрофидаги маслаҳатчиларини ҳам «куйдирмоқда», деб ёзади Bild нашри.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Питер Наварро — лавозим билан хайрлашяпти
Савдо сиёсати бўйича маслаҳатчи Питер Наварро лавозимидан кетиши мумкин. Унинг кетиши Трамп сиёсатидаги жиддий бурилишлардан далолат беради.
Савдо вазирининг курсиси қимирлаяпти
Савдо вазири Ҳовард Лютник ҳам хавф остида. Politico маълумотига кўра, Лютник протекционистик бож сиёсатининг асосий меъмори саналади. Аммо энди у ҳам Трампнинг ишончини йўқотмоқда.
Энди биринчи рақам — Скотт Бессент
Бу ўзгаришлар фонида Молия вазири Скотт Бессент биринчи планга чиқмоқда. У Вашингтонда мувозанатли ва прагматик позицияси билан танилган амалдор.
Бозор қулади, Трамп ортга чекинди
Шу ҳафтанинг ўрталарида АҚШ давлат облигациялари бозорлари кескин пасайди, молиячилар бу ҳолатни молиявий фалокат арафаси, деб баҳолашди.
Натижада Трамп 75 мамлакатдан импорт қилинадиган товарларга жорий этилган тарифларни кечиктиришга мажбур бўлди.
Хитой — ягона фронт
Ҳозирда АҚШнинг энг шиддатли савдо жанги Хитой билан давом этмоқда.
Питер Наварро — лавозим билан хайрлашяпти
Савдо сиёсати бўйича маслаҳатчи Питер Наварро лавозимидан кетиши мумкин. Унинг кетиши Трамп сиёсатидаги жиддий бурилишлардан далолат беради.
Яқинда Илон Маск уни «бир қоп ғиштдан ҳам аҳмоқроқ тўнка», деб атагани катта шов-шувга сабаб бўлганди.
Савдо вазирининг курсиси қимирлаяпти
Савдо вазири Ҳовард Лютник ҳам хавф остида. Politico маълумотига кўра, Лютник протекционистик бож сиёсатининг асосий меъмори саналади. Аммо энди у ҳам Трампнинг ишончини йўқотмоқда.
Энди биринчи рақам — Скотт Бессент
Бу ўзгаришлар фонида Молия вазири Скотт Бессент биринчи планга чиқмоқда. У Вашингтонда мувозанатли ва прагматик позицияси билан танилган амалдор.
Бозор қулади, Трамп ортга чекинди
Шу ҳафтанинг ўрталарида АҚШ давлат облигациялари бозорлари кескин пасайди, молиячилар бу ҳолатни молиявий фалокат арафаси, деб баҳолашди.
Натижада Трамп 75 мамлакатдан импорт қилинадиган товарларга жорий этилган тарифларни кечиктиришга мажбур бўлди.
Бу эса Трамп режаларида жиддий носозлик борлигини кўрсатади, деб ёзади таҳлилчилар.
Хитой — ягона фронт
Ҳозирда АҚШнинг энг шиддатли савдо жанги Хитой билан давом этмоқда.
- Трамп Хитой товарларига 145 фоизлик бож жорий этган.
- Хитой эса жавобан Америка импортига 125 фоизлик тариф қўллади.
- Хитой расмийлари бу ҳолат глобал гуманитар инқирозга олиб келиши мумкинлигини айтмоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…