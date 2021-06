Хитойга ёпирилган кучли торнадо 150 га яқин уйга зарар етказди (видео)

Severe tornado Outbreak ongoing in Heilongjiang Province in China. Now! Many significant tornados touch down in last several hours. pic.twitter.com/cJdRyy9DyM — Mr. Wolf (@mole_cola) June 1, 2021

This is one of the most violent motion I've ever seen in China. The drillbit tornado occurred in HeiLongJiang Province yesterday really reminds me of the Dalton MN EF4 last year. pic.twitter.com/atlC4JmKP0 — Eric Wang (@Ericwang1101) June 1, 2021

Large, likely violent tornado this afternoon occurred in ShangZhi, HeiLongJiang Province several hours earlier, this video was just Hesston-esque, oh my lord..... pic.twitter.com/Yxjkn7HGlj — Eric Wang (@Ericwang1101) June 1, 2021

Хитой шимоли-шарқидаги Хэйлунцзян провинциясининг Шанчжи шаҳрига 1 июнь куни торнадо ёпирилди . Табиий офат туфайли камида бир киши ҳалок бўлди, 16 киши жароҳатланди.Шаҳар маъмуриятининг маълумотларига кўра, кескин об-ҳаво шароити туфайли Шанчжи шаҳридаги торнадо маҳаллий вақт билан соат 17:30 (Тошкент вақти билан соат 14:30) дан бошлаб, тахминан, 30 дақиқа давом этди ва тўртта қишлоқни қамраб олди. Кучли шамол ўз ортидан дўлни етаклаб келди.Хабарга кўра, торнадо 148 уйга, қишлоқ хўжалиги ерларига ва фабрикаларга зарар етказди. Қишлоқларнинг 240 дан ортиқ аҳолиси эвакуация қилинди. Ҳодиса оқибатидаги иқтисодий зарар 5,12 миллион юанга (795,400 доллар атрофида) баҳоланмоқда.Шифокорлар жабрланганлардан бирининг аҳволини оғир деб баҳоламоқда, қолганлари эса фақат енгил жароҳатлар олган.