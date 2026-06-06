Les fondateurs de startups partagent des histoires horribles sur les investisseurs en capital-risque

Pour les fondateurs de startups technologiques, solliciter des investissements auprès de capital-risqueurs (VC) est un défi particulier. Cependant, ce processus se termine souvent par des situations inattendues et bizarres. Cette semaine, une discussion lancée par Greg Isenberg sur le réseau social X a attiré l'attention de milliers d'utilisateurs. Isenberg a raconté comment, lors d'une réunion avec l'une des sociétés de capital-risque les plus prestigieuses, un associé senior s'est endormi pendant 30 minutes, tandis que tout le monde continuait la réunion comme si de rien n'était. Techcrunch.com rapporte .

Fait intéressant, s'endormir ne signifie pas toujours un refus. Des entrepreneurs comme Mark Pincus, fondateur de Zynga, et Liz Wessel, associée chez First Round Capital, ont révélé avoir reçu plus tard des offres d'investissement (term sheets) d'investisseurs qui s'étaient endormis pendant les réunions. Wessel a même souligné qu'elle avait rejeté l'offre d'un investisseur figurant sur la célèbre liste « Midas » à l'époque, ce qui a surpris le capital-risqueur.

Les discussions ont mentionné non seulement des incidents liés au sommeil, mais aussi des cas de mauvaise conduite financière. Certains fondateurs ont écrit que des investisseurs se désistaient des accords à la dernière minute ou disparaissaient sans transférer les fonds (ghosting). Le plus surprenant est que certains investisseurs continuaient à exiger des rapports des entreprises ou demandaient une part des revenus des ventes, bien qu'ils n'aient pas investi.

Le cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, a également partagé une histoire sur sa détermination. Il a raconté comment il a poursuivi un investisseur qui tentait de fuir une réunion, est monté dans sa voiture et a terminé son pitch assis sur le siège passager. De telles histoires montrent à quel point l'environnement d'investissement dans la Silicon Valley peut être complexe et parfois absurde.