À l'aube d'entamer son parcours historique vers la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a passé un test sérieux outre-mer. Nos représentants ont disputé un match amical contre les futurs hôtes du Mondial dans un stade magnifique à Edmonton, au Canada, sous le soutien constant de plus de 50 000 supporters locaux. Lors de la deuxième mi-temps de cette rencontre intense, les joueurs canadiens ont concrétisé deux attaques dangereuses pour sceller une victoire 2-0.

Ce choc a attiré l'attention non seulement des fans de football de notre pays, mais aussi des plus grands clubs mondiaux. En particulier, le géant actuel de la Premier League anglaise, Manchester City, a suivi de près la performance de son défenseur Abdukodir Husanov avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan et a commenté la rencontre sur son site officiel.

Que disent les «Cityzens» : Quelle note pour Husanov ?

Le service de presse de Manchester City, l'un des clubs les plus puissants au monde, écrit sur son mancity.com site internet à propos de notre compatriote :

«Abdukodir Husanov était titulaire avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Notre talentueux défenseur a travaillé sans relâche sur le terrain, des premières secondes jusqu'au coup de sifflet final. Cependant, son équipe s'est inclinée 0-2 lors de ce match amical intense contre le Canada».

La grande fête du football organisée sur le continent américain — la Coupe du Monde — approche à grands pas. C'est pourquoi les équipes nationales fortes aux quatre coins de la planète disputent ces matchs de préparation sérieux afin d'arriver au tournoi en pleine forme.

Chronique du match d'Edmonton et détails des buts

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, avec notre défenseur de 22 ans Husanov sous la direction de Fabio Cannavaro, a laissé une impression très positive sur de nombreux fans présents au stade durant la première mi-temps. Notre équipe a créé plusieurs situations très favorables et dangereuses en attaque pour tromper la vigilance adverse. Cependant, par manque de précision ou de sang-froid, le score est resté nul en première période.

Les premières minutes de la seconde mi-temps ont débuté par une forte activité des hôtes. 13 minutes après la pause, à la 58e minute de jeu, Jonathan Osorio a profité d'une erreur des défenseurs ouzbeks pour donner l'avantage au Canada. Alors que nos représentants poussaient pour égaliser, Michael Nelson a inscrit le deuxième but dans les arrêts de jeu, confirmant la victoire des hommes de Jesse Marsch.

Prochaine étape : Adversaire — Pays-Bas !

Le match contre le Canada est derrière nous. Désormais, notre équipe nationale concentre son attention sur le prochain grand choc qui aura lieu à New York. Dans le cadre du stage outre-mer, nos représentants disputeront leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde le 8 juin contre l'un des géants du football mondial — l'équipe nationale des Pays-Bas.

À la fin de son article, Manchester City a également mentionné les adversaires de l'Ouzbékistan au Mondial. Pour rappel, nos compatriotes sont dans le Groupe K où ils lutteront férocement pour une place au tour suivant contre le Portugal, la République démocratique du Congo et la Colombie. Allez, Ouzbékistan !