Une forte tempête magnétique débute sur Terre

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Une forte tempête magnétique débute sur Terre

Une tempête magnétique a débuté ce soir lorsqu'un nuage de plasma, résultant d'une éruption solaire de classe X, a atteint la Terre. Cette information a été rapportée sur la base des données de l'Institut de géophysique appliquée. Ixbt.com rapporte .

Selon les observations, une tempête magnétique de niveau G1 a été initialement enregistrée dans l'après-midi (heure de Tachkent), mais l'événement est passé au niveau G2 quelques heures plus tard. Les experts surveillent la situation en permanence.

Auparavant, les scientifiques avaient averti que plusieurs nuages de plasma se dirigeaient vers notre planète après des éruptions de classes M9.3, M7.7 et X1.0 survenues le 3 juin. Chacun de ces événements s'est accompagné de l'éjection de grandes quantités de matière dans l'espace.

Selon des calculs actualisés, la tempête de vendredi devrait rester principalement autour des niveaux G1 et G2. De telles fluctuations géomagnétiques peuvent affecter les systèmes de communication et les réseaux électriques, ainsi que la santé des personnes sensibles.

Tempête MagnétiqueÉruption SolaireEspaceGéophysiquePhénomène Naturel
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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