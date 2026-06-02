Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde

Alors que le début de la Coupe du Monde 2026 approche et que le monde entier a les yeux rivés sur l'événement, les prédictions de personnes dotées de capacités surnaturelles attirent l'attention du public, aux côtés des analystes sportifs. Notamment, le Brésilien Michael Bruno, qui a correctement identifié le vainqueur lors de trois des quatre dernières Coupes du Monde et se revendique « médium », a révélé ses attentes pour la compétition qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Michael Bruno possède une expérience significative et respectable dans la prédiction des vainqueurs de Coupes du Monde. Jetons un coup d'œil à ses prédictions passées surprenantes :

Coupe du Monde 2010 (Afrique du Sud) : Avant le début du tournoi, il avait prédit que l'Espagne monterait sur le trône pour la première fois. Finalement, le but historique d'Andres Iniesta contre les Pays-Bas a transformé cette prédiction en réalité.

Coupe du Monde 2014 (Brésil) : Lors du tournoi organisé dans son pays natal, il a correctement prédit la victoire de l'équipe nationale d'Allemagne.

Coupe du Monde 2018 (Russie) : Quatre ans plus tard, il a également prédit avec précision la victoire absolue de l'équipe de France contre la Croatie en finale.

Il ne s'est trompé que légèrement lors de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. À l'époque, le « voyant » brésilien pensait que la France défendrait son titre. Les hommes de Didier Deschamps ont bien atteint la finale, mais ont perdu aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi.

Néanmoins, dans une interview accordée à la célèbre publication "Globo Esporte" , Bruno est revenu avec une déclaration nouvelle et sensationnelle pour le tournoi à venir :

« Depuis la finale de 2022, je n'ai pas changé le nom du prochain champion. Depuis lors, j'affirme fermement que l'équipe nationale du Portugal deviendra championne du monde ».

Oui, vous avez bien entendu. Le médium, qui a cité des géants comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine et le Brésil comme favoris, croit sincèrement qu'à la fin, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers soulèveront leur tout premier trophée de la Coupe du Monde lors de la finale qui aura lieu le 19 juillet .

De plus, il a prédit que le champion en titre, l'Argentine, rentrerait chez lui de manière inattendue dès les quarts de finale et que le parcours du Brésil s'arrêterait prématurément en raison de la condition physique de Neymar :

« Je ne pense pas que Neymar soit prêt à 100 % pour participer à ce tournoi. S'il joue, l'équipe nationale quittera à nouveau le tournoi aux alentours des quarts ou des demi-finales. La raison est que toute l'équipe tourne uniquement autour de lui, répétant les erreurs tactiques du Qatar ».