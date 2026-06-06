Google signe un contrat de 920 millions de dollars avec SpaceX pour la puissance de calcul

SpaceX a conclu un accord majeur sur la puissance de calcul avec Google à la veille de son introduction en bourse historique. Selon des documents officiels publiés vendredi, Google versera 920 millions de dollars par mois à SpaceX d'octobre 2026 à juin 2029. En échange, le géant de la recherche aura accès à environ 110 000 GPU NVIDIA, CPU et autres composants de mémoire associés. Techcrunch.com rapporte .

Cet accord est similaire au contrat signé par SpaceX avec Anthropic à la fin du mois de mai. Dans le cadre de l'accord avec Anthropic, l'entreprise avait accepté de payer 1,25 milliard de dollars par mois pour les capacités du centre de données Colossus 1 dans le Tennessee. Le contrat avec Google représente environ la moitié de la capacité de Colossus 1, mais SpaceX n'a pas précisé quel centre de données serait attribué à Google. Elon Musk avait auparavant laissé entendre que le centre Colossus 2 serait réservé aux besoins de xAI.

Des représentants de Google ont indiqué que cette démarche est liée à la demande unexpectedly élevée pour les produits d'intelligence artificielle. « Google Cloud et SpaceX sont des partenaires de longue date. Il s'agit d'un accord à court terme qui sert de pont pour répondre à la demande croissante pour notre plateforme d'agents Gemini Enterprise », indique le communiqué de l'entreprise. Alphabet a alloué plus de 180 milliards de dollars aux dépenses en capital cette année, et ce chiffre devrait encore augmenter en 2027.

Le contrat comprend également une clause de résiliation : les deux parties peuvent mettre fin à l'accord avec un préavis de 90 jours après le 31 décembre 2026. Si SpaceX ne livre pas le nombre promis de GPU d'ici le 30 septembre 2026, Google a le droit d'annuler le contrat ou de réduire les paiements. Cette nouvelle a été annoncée une semaine avant le début des négociations des actions SpaceX sur le Nasdaq. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars avec une valorisation de 1,75 billion de dollars.