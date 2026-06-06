La NASA abandonne son module de remplacement étatique de l'ISS après les critiques du secteur privé

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La NASA abandonne son module de remplacement étatique de l'ISS après les critiques du secteur privé

La NASA a rejeté une proposition visant à créer un « module de base » étatique destiné à servir de solution de transition après la fin des opérations de la Station spatiale internationale (ISS). Selon le service de presse de l'agence, cette initiative, proposée en mars, a été officiellement arrêtée. Auparavant, la direction de la NASA avait suggéré la création d'un module central appartenant à l'État, citant un développement plus lent que prévu du marché des stations orbitales commerciales. Ixbt.com rapporte .

Ce plan a fait l'objet de vives critiques de la part des représentants du secteur privé, en particulier des entreprises développant leurs propres stations. Jonathan Cirtain, PDG d'Axiom Space, a qualifié l'initiative d'inattendue et a souligné que l'entreprise avait accueilli froidement l'idée d'un composant étatique. Les représentants du monde des affaires estiment que le marché peut soutenir une ou plusieurs plateformes commerciales sans nouvelle infrastructure étatique.

Des leaders de l'industrie tels que Max Haot, PDG de Vast, et Marshall Smith, PDG de Starlab Space, ont souligné la demande croissante pour la recherche spatiale. Selon eux, non seulement la NASA, mais aussi d'autres États souverains ne participant pas au programme de l'ISS sont prêts à envoyer leurs astronautes en orbite. Les données de Starlab Space indiquent que l'intérêt commercial pour le projet est près de 40 % supérieur aux capacités actuelles.

En fin de compte, la NASA a souscrit aux arguments de la communauté des affaires. La porte-parole de l'agence, Bethany Stevens, a déclaré que les entreprises avaient fourni des données fiables prouvant l'existence d'un marché commercial durable. À l'avenir, la NASA participera aux futures stations orbitales non pas en tant que propriétaire principal, mais comme l'un des clients aux côtés d'autres clients étatiques et privés.

NASAISSEspaceAxiom SpaceStarlab Space
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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