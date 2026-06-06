La NASA accélère le projet de moteur nucléaire pour la mission vers Mars

La NASA développe un modèle de gestion simplifié pour la mission Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom), qui démontrera un système de propulsion électrique nucléaire conçu pour le voyage vers Mars. Prévu pour un lancement dans environ 2,5 ans, cette mission vise à être la première de l'histoire à alimenter des moteurs ioniques ou à plasma à l'aide d'électricité générée par un réacteur nucléaire. Cette technologie assure une haute efficacité pour les vols interplanétaires longue distance. Selon Ixbt.com rapport .

L'administration de la NASA examine les processus de gestion pour accélérer la mise en œuvre du projet. L'administratrice associée par intérim Lori Glaze a déclaré que l'agence adapte les exigences existantes pour réduire les retards de prise de décision et éliminer les obstacles administratifs. Cette approche permet de terminer le projet dans les délais courts spécifiés.

La mise en œuvre rapide de la mission est liée à l'utilisation de l'infrastructure technique existante. Le module Power and Propulsion Element (PPE), actuellement développé pour la station lunaire Gateway, a été sélectionné comme plateforme. De plus, des projets de réacteurs de recherche développés par le Département américain de l'énergie (Department of Energy) seront utilisés pour la composante nucléaire. Le dispositif sera équipé d'une longue poutre séparant le réacteur de la section principale et de grands radiateurs pour la dissipation thermique.

Dans le cadre de la mission SR-1 Freedom, le vaisseau spatial SkyFall sera également livré sur Mars. Ce système pénétrera dans l'atmosphère de la planète et déploiera trois petits hélicoptères basés sur la conception d'Ingenuity. La NASA vise à minimiser le volume des nouveaux développements en maximisant l'utilisation des technologies testées lors de la mission Perseverance.

Le coût du projet n'a pas encore été officiellement divulgué. Bien que SR-1 Freedom n'ait pas été inclus dans la demande budgétaire pour l'exercice 2027, le financement est prévu par la réallocation de fonds existants, y compris une partie du budget alloué au programme Gateway.