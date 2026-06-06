GM mise sur une nouvelle technologie de batterie pour l'avenir des VE

General Motors a lancé un projet stratégique de 900 millions de dollars dans la zone du Warren Tech Center, près de Detroit : un nouveau centre de développement de cellules de batterie. Cette installation de 500 000 pieds carrés jouera un rôle clé pour GM, lui permettant de réduire les coûts de production des véhicules électriques de près de 10 %. Alors que certains géants automobiles réduisent leurs plans de véhicules électriques, GM vise à mettre sur le marché des batteries moins chères un an plus tôt que prévu grâce à ce centre. Selon Techcrunch.com rapporte .

Kurt Kelty, vice-président des batteries et du développement durable de l'entreprise, qui a auparavant dirigé la technologie des batteries chez Tesla, présente une nouvelle composition chimique appelée LMR (riche en lithium-manganèse) comme la clé du succès. Selon lui, la technologie LMR deviendra la principale gamme de produits de l'entreprise. C'est une étape cruciale pour GM dans un contexte de stagnation sur le marché américain et de concurrence croissante des entreprises chinoises.

Jusqu'à présent, GM et l'ensemble de l'industrie s'appuyaient sur la chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt), coûteuse mais puissante. Cependant, la hausse des prix des matières premières et le contrôle de la Chine sur les minéraux critiques ont maintenu les prix des véhicules électriques plus élevés que prévu. Désormais, le NMC ne restera que dans les modèles premium, tandis que les modèles grand public passeront à la chimie LMR. Bien que cette technologie offre une densité énergétique élevée similaire au NMC, son prix peut rivaliser avec les batteries LFP utilisées dans des modèles abordables comme la Chevrolet Bolt.

La nouvelle technologie LMR réduit les coûts d'au moins 6 000 dollars tout en maintenant une autonomie de plus de 400 miles pour des camions comme le Chevrolet Silverado EV. Cela permet de rapprocher au maximum le prix des véhicules électriques de milieu de gamme de celui des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne.