Crise du marché du vélo électrique : comment Lectric réussit

Lectric eBikes, basée à Phoenix (Arizona), a annoncé le lancement de trois nouvelles marques cette année. Il s'agit de la marque relancée Juiced Bikes, de la nouvelle marque Juiced Powersports et de la marque Monarc, conçue pour les aventures haut de gamme. Cette stratégie d'expansion est mise en œuvre alors que de nombreuses start-ups du secteur font faillite. Dans une interview accordée à TechCrunch, le PDG Levi Conlow a révélé que près de 10 millions de dollars ont été investis dans ces projets. Selon Techcrunch.com rapporte .

Malgré la baisse générale du marché, Lectric a réalisé son record de ventes le mois dernier, avec près de 30 000 vélos électriques vendus. Ce chiffre dépasse même les pics enregistrés pendant la pandémie. Pourtant, au cours des deux dernières années, de nombreux fabricants de vélos électriques, dont Rad Power Bikes, qui avait levé 330 millions de dollars de capital-risque et était évalué à 1,65 milliard de dollars, ont fait faillite et ont été vendus pour seulement 13,2 millions de dollars.

Le secret du succès de Lectric réside dans sa stratégie financière. Conlow et son cofondateur Robby Deziel ont initialement développé l'entreprise sans capital-risque, en s'autofinançant (bootstrapping). Ce n'est qu'en 2020 qu'ils ont accepté un investissement de la société de capital-investissement Bertram Capital Management. Aujourd'hui, Lectric est devenu l'un des plus grands détaillants de vélos électriques aux États-Unis et prévoit de livrer 150 000 unités en 2025.

La direction de l'entreprise accorde une grande importance au maintien de l'identité de la marque. Selon Conlow, servir tous les types de clients sous une seule marque peut diluer le prestige de celle-ci. Par conséquent, les marques nouvellement acquises et établies sont développées séparément de Lectric. Actuellement, l'entreprise vend 90 % de ses produits directement aux consommateurs via son site web, qui reçoit entre 2 et 4 millions de visiteurs par mois.