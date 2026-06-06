Équipe nationale des États-Unis : L'état de Chris Richards et le plan de Weston McKennie

L'équipe nationale masculine des États-Unis entre dans la dernière phase de préparation avant la Coupe du monde. Avant le match amical contre l'Allemagne, plusieurs nouvelles importantes et des rencontres inattendues ont eu lieu au camp de l'équipe. En particulier, la condition physique du défenseur Chris Richards est incertaine, tandis que Weston McKennie est prêt à transférer sa excellente forme de la Juventus à l'équipe nationale. C'est ce que rapporte Goal.com information .

Les séances d'entraînement de l'équipe à Chicago ont été riches en émotions particulières. Les sessions se sont déroulées sur la base du club Chicago Fire, où une rencontre avec l'ancien entraîneur principal Gregg Berhalter a eu lieu. L'actuel entraîneur Mauricio Pochettino et les joueurs ont accueilli chaleureusement cette rencontre. Pour Sebastian Berhalter, en particulier, ce fut l'occasion de retrouver son père.

Weston McKennie a parlé lors d'une conférence de presse de sa relation étroite avec Gregg Berhalter. « C'est une personne merveilleuse. Je suis allé le voir avec des problèmes tant sur le terrain que dans ma vie personnelle, j'ai même pleuré devant lui. Nous avons partagé des moments difficiles et merveilleux ensemble », a souligné le milieu de terrain de la Juventus.

McKennie espère recevoir des conseils de son ancien entraîneur avant la prochaine Coupe du monde. Selon lui, Berhalter est toujours resté une personne prête à aider. Les membres de l'équipe nationale concentrent actuellement toute leur attention sur le match contre l'Allemagne, qui servira de test clé avant le tournoi.