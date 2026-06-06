Acer GI0 : Lunettes intelligentes avec Google Gemini et caméra 12 MP dévoilées

Lors du Computex 2026, Acer a présenté ses nouvelles lunettes IA sans fil Acer GI0 (modèle GI100). Conçues dans le style des Ray-Ban Meta, elles disposent d'une monture légère pour un usage quotidien, d'une caméra intégrée, de microphones et d'un assistant vocal alimenté par Google Gemini. Selon Ixbt.com rapporte .

L'Acer GI0 est entièrement sans fil et se connecte aux smartphones via Bluetooth et Wi-Fi. Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'application Acer AspireSync doit être installée sur le smartphone. Le modèle cloud Google Gemini permet le contrôle vocal, l'analyse d'images en temps réel et la traduction rapide de textes.

La caméra intégrée de 12 mégapixels prend des photos de 4032×3024 pixels et enregistre des vidéos au format 1080p (30 ips). Elle inclut également une fonction d'enregistrement audio dédiée pour capturer les conversations et les comptes rendus de réunion. Un voyant LED indique l'état d'enregistrement pour avertir les personnes à proximité.

Techniquement, l'appareil est équipé de 32 Go de stockage interne eMMC, de trois microphones, de haut-parleurs stéréo des deux côtés, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. Il est alimenté par une batterie de 217 mAh et ne pèse que 46 grammes.

Les lunettes intelligentes Acer GI0 devraient être mises en vente au quatrième trimestre 2026. Le prix est fixé à 300 dollars aux États-Unis et à 400 euros sur le marché européen.