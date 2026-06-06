Les candidatures pour Startup Battlefield 200 arrivent à échéance

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Les candidatures pour Startup Battlefield 200 arrivent à échéance

Les fondateurs de startups n'ont plus que trois jours pour postuler au concours Startup Battlefield 200. Les candidatures seront officiellement closes le 8 juin à 23h59, heure du Pacifique. Ne manquez pas l'opportunité de présenter votre projet sur la scène de TechCrunch Disrupt 2026 au complexe Moscone West à San Francisco en octobre de cette année. Selon Techcrunch.com rapporte .

Des milliers de startups ont déjà soumis leur candidature. Si vous travaillez sur une entreprise ayant le potentiel de transformer fondamentalement un secteur, c'est le moment d'agir. Startup Battlefield 200 est une plateforme mondiale pour gagner en visibilité pour les startups en phase précoce qui ne sont pas encore connues mais ont de grandes ambitions.

Les fondateurs sélectionnés présenteront leurs projets en direct lors de l'événement Disrupt devant des investisseurs, des médias prestigieux et des représentants de l'écosystème mondial des startups. La startup gagnante recevra 100 000 dollars de financement non dilutif. De plus, chaque entreprise participante aura l'opportunité d'accélérer sa croissance, d'attirer des clients et d'ouvrir de nouvelles portes pour de futurs tours d'investissement.

Au fil des ans, les anciens de Startup Battlefield ont levé plus de 32 milliards de dollars d'investissements et réalisé plus de 250 exits réussis. Les participants à ce concours ont ensuite été rachetés par des géants tels que Microsoft, Google, Salesforce, Uber et Amazon. Par ailleurs, des entreprises célèbres comme Dropbox, Discord, Mint, Fitbit et Trello ont également lancé leurs activités via cette plateforme.

Se démarquer sur le marché concurrentiel de l'investissement d'aujourd'hui est plus important que jamais. TechCrunch recherche des startups audacieuses disposant d'une version MVP fonctionnelle et capables de révolutionner leur secteur. C'est une opportunité unique pour attirer l'attention des investisseurs et des partenaires.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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