Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoilé

Lors du Computex 2026, Gigabyte a présenté son nouveau boîtier Aorus C510 Glass Infinity. La particularité de ce modèle microATX réside dans l'écran de 16 pouces intégré à son panneau latéral. Cet écran sert non seulement de panneau d'information pour surveiller l'état du système, mais aussi de moniteur supplémentaire entièrement fonctionnel pour l'ordinateur. Selon Ixbt.com rapporte .

L'écran est basé sur une dalle IPS avec une résolution Full HD et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Le boîtier est principalement conçu pour une utilisation lors de LAN parties, de divers salons et événements, ainsi que pour le transport. L'appareil est équipé de poignées intégrées mais amovibles, et ses pieds modulaires permettent de placer le boîtier à la verticale.

L'écran peut être monté de l'un ou l'autre côté du boîtier, bien que le panneau lui-même ne pivote pas. Malgré le format microATX, le volume interne s'élève à 25 litres. Le fabricant indique que le boîtier prend en charge les cartes mères avec connecteurs à l'arrière.

En termes de capacités techniques, l'Aorus C510 Glass Infinity peut accueillir des alimentations ATX standard, des radiateurs de refroidissement liquide jusqu'à 240 mm et des cartes graphiques d'une longueur maximale de 360 mm. Cela permet l'installation même des cartes graphiques GeForce RTX 5090 les plus puissantes.