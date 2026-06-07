La sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la Lune

Le vaisseau spatial chinois Tianwen-2 devrait s'approcher du petit astéroïde nommé Kamo'oalewa dans les semaines à venir. Cet objet a été découvert en 2016 par l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï à l'aide du télescope Pan-STARRS. Cette mission occupe une place unique dans l'histoire de l'exploration spatiale, car elle devrait répondre à d'importantes questions sur l'origine de l'astéroïde. Selon Ixbt.com rapporte .

Kamo'oalewa est le premier corps céleste nommé en hawaïen dans le cadre du programme A Hua He Inoa. Les scientifiques suggèrent que cet astéroïde pourrait être un fragment détaché de la Lune à la suite d'une ancienne collision. La tâche principale de la mission Tianwen-2 consiste non seulement à étudier la surface de l'objet, mais aussi à prélever des échantillons et à les ramener sur Terre. Cela permettra de tester l'« hypothèse lunaire » proposée en 2021.

Selon Doug Simons, directeur de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï, cette mission ouvrira une nouvelle ère dans la science planétaire. L'objet, précédemment détecté par des télescopes terrestres, sera désormais étudié directement à l'aide d'un vaisseau spatial. Kamo'oalewa, qui se traduit par « corps céleste oscillant » en hawaïen, se distingue par son orbite inhabituelle par rapport à la Terre.

Si Tianwen-2 confirme que l'astéroïde provient de la Lune, cela renforcera les théories selon lesquelles la Terre et la Lune ont échangé de la matière par le passé. De telles études sont cruciales pour comprendre la dynamique primitive du système solaire. Actuellement, les ingénieurs chinois et un groupe de scientifiques internationaux attendent les premières données à courte distance du vaisseau spatial.