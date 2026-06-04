Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue

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Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue

Le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a annoncé que l'Iran avait remporté la victoire sur les États-Unis et Israël, et a accusé les rivaux de Téhéran de tenter de semer la discorde et la division au sein du pays. Son allocution a été citée sur la base de sources d'« Euronews ».

La déclaration de Khamenei a été publiée à un moment où l'administration Trump indiquait des progrès significatifs dans les négociations avec l'Iran, et le président américain Donald Trump n'excluait pas la possibilité d'une rencontre personnelle avec Mojtaba Khamenei.

Aujourd'hui, le 4 juillet, Khamenei a fait une déclaration inattendue, soulignant que l'Iran avait remporté la victoire lors des affrontements avec les États-Unis et Israël.

« Je tiens à transmettre au cher peuple iranien que l'ennemi rusé, vaincu dans sa lutte contre vos braves fils au sein des forces armées, subit aujourd'hui une humiliation sévère et dure non seulement sur le champ de bataille, mais aussi aux yeux du public. Par conséquent, il a recours à diverses astuces », a déclaré le Guide suprême.

La déclaration de Khamenei pourrait indiquer qu'un accord de paix est proche. Apparemment, il prépare l'opinion publique iranienne à cela tout en appelant à préserver l'unité interne.

« Le système dirigeant qui a créé la place forte militaire appelée Israël il y a environ 80 ans n'accepte pas l'existence d'un Iran fort et indépendant, situé à la lisière orientale du concept géographique artificiel et fabriqué appelé Grand Israël, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, possédant de nombreux avantages », a ajouté Khamenei.

Mojtaba KhameneiIranÉtats-UnisIsraëlDonald Trump
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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