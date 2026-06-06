La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du Sud

·23·Technologie
La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du Sud

Des chercheurs sud-coréens ont développé un nouveau type de transistor à semi-conducteurs capable d'effectuer des tâches qui nécessitent actuellement plusieurs composants électroniques. Cette avancée devrait aider à créer des micropuces plus compactes, plus rapides et plus économes en énergie pour les appareils d'intelligence artificielle, l'électronique portable et les futures puces 3D. Selon Ixbt.com rapporte .

Les processeurs et micropuces modernes contiennent des milliards de transistors. Plus ils ont de fonctions, plus le circuit devient complexe et prend de la place. Les scientifiques de l'Université des sciences et technologies de Pohang ont décidé d'adopter une approche différente : au lieu d'augmenter le nombre de transistors, ils ont rendu chacun d'eux plus fonctionnel. De l'oxyde de zinc et du tellure ont été utilisés pour créer le nouveau dispositif, permettant de préparer des couches semi-conductrices à des températures allant jusqu'à 200 degrés.

La principale caractéristique du nouveau transistor est son principe de fonctionnement inhabituel. Dans l'électronique conventionnelle, lorsque la tension augmente, plus de courant traverse le transistor. Ici, cependant, l'effet inverse se produit à un certain point : le courant diminue temporairement. Les chercheurs ont réussi à obtenir cette transition deux fois au sein d'un seul dispositif. En pratique, cela permet à un seul transistor de traiter des signaux complexes qui nécessiteraient normalement plusieurs composants séparés.

Pour démontrer les capacités de la technologie, les scientifiques ont assemblé un circuit qui quadruple la fréquence du signal. Si l'électronique traditionnelle nécessitait quatre transistors pour cette tâche, la nouvelle approche permet de s'en sortir avec un seul. Par conséquent, le nombre de transistors requis a été réduit de 75 %, tandis que la quantité de données traitées par cycle de signal a été multipliée par quatre.

Selon les auteurs, cette technologie pourrait être largement utilisée dans les appareils compacts d'intelligence artificielle, les montres connectées, les écouteurs et les capteurs. Le projet a été financé par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC.

TechnologieTransistorMicropuceIntelligence ArtificielleCorée Du Sud
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneLa sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneAujourd'hui, 19:23ChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireHier, 18:48Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléBoîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléHier, 18:29WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceWWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceHier, 18:24Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheSriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheHier, 17:59Yandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxYandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxHier, 16:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du Sud – Zamin.uz, 06.06.2026