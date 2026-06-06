La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du Sud

Des chercheurs sud-coréens ont développé un nouveau type de transistor à semi-conducteurs capable d'effectuer des tâches qui nécessitent actuellement plusieurs composants électroniques. Cette avancée devrait aider à créer des micropuces plus compactes, plus rapides et plus économes en énergie pour les appareils d'intelligence artificielle, l'électronique portable et les futures puces 3D. Selon Ixbt.com rapporte .

Les processeurs et micropuces modernes contiennent des milliards de transistors. Plus ils ont de fonctions, plus le circuit devient complexe et prend de la place. Les scientifiques de l'Université des sciences et technologies de Pohang ont décidé d'adopter une approche différente : au lieu d'augmenter le nombre de transistors, ils ont rendu chacun d'eux plus fonctionnel. De l'oxyde de zinc et du tellure ont été utilisés pour créer le nouveau dispositif, permettant de préparer des couches semi-conductrices à des températures allant jusqu'à 200 degrés.

La principale caractéristique du nouveau transistor est son principe de fonctionnement inhabituel. Dans l'électronique conventionnelle, lorsque la tension augmente, plus de courant traverse le transistor. Ici, cependant, l'effet inverse se produit à un certain point : le courant diminue temporairement. Les chercheurs ont réussi à obtenir cette transition deux fois au sein d'un seul dispositif. En pratique, cela permet à un seul transistor de traiter des signaux complexes qui nécessiteraient normalement plusieurs composants séparés.

Pour démontrer les capacités de la technologie, les scientifiques ont assemblé un circuit qui quadruple la fréquence du signal. Si l'électronique traditionnelle nécessitait quatre transistors pour cette tâche, la nouvelle approche permet de s'en sortir avec un seul. Par conséquent, le nombre de transistors requis a été réduit de 75 %, tandis que la quantité de données traitées par cycle de signal a été multipliée par quatre.

Selon les auteurs, cette technologie pourrait être largement utilisée dans les appareils compacts d'intelligence artificielle, les montres connectées, les écouteurs et les capteurs. Le projet a été financé par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC.