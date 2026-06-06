WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple Intelligence

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WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple Intelligence

Alors que la Worldwide Developers Conference annuelle d'Apple (WWDC 2026) approche, des changements majeurs sont attendus dans le monde de la technologie. L'événement débutera lundi à 10h00 (heure du Pacifique) et sera diffusé en direct via l'application Apple Developer, le site web de l'entreprise et sa chaîne YouTube. La conférence de cette année se concentre principalement sur une refonte majeure de l'assistant vocal Siri et sur l'expansion d'Apple Intelligence. Selon Techcrunch.com rapporte .

L'une des mises à jour les plus attendues est une importante actualisation de Siri basée sur l'IA. Il deviendra un assistant qui comprend mieux le contexte, gère les tâches en plusieurs étapes et interagit plus naturellement avec les applications. Selon les rapports, Siri exploitera la technologie Gemini de Google pour améliorer ses capacités. De plus, Bloomberg rapporte qu'une application Siri autonome capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude et Gemini pourrait être lancée.

Dans le cadre d'Apple Intelligence, l'application Photos deviendra également beaucoup plus intelligente. Les utilisateurs pourront modifier des photos, supprimer des objets indésirables et utiliser des suggestions intelligentes en envoyant des demandes en langage naturel. L'application Appareil photo disposera d'une nouvelle section « Visual Intelligence », permettant la reconnaissance d'objets via Google Image Search. De plus, l'application Image Playground sera enrichie par la génération d'images de haute qualité et de nouveaux styles artistiques.

D'autres parties du système devraient également recevoir des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, l'application Wallet introduira la fonctionnalité de partage de frais en scannant les reçus. Dans l'App Store, des agents IA pourraient être introduits pour gérer des tâches telles que les réservations ou la gestion de documents pour les utilisateurs. De plus, des fonds d'écran IA adaptés à l'humeur de l'utilisateur et la fonctionnalité Genmoji, qui suggère des emojis basés sur le texte, devraient être mis à la disposition des utilisateurs.

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Nodirbek Razzokov
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