Bombardier Global 8000 : A relié Montréal à Nice en 6 heures

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Bombardier Global 8000 : A relié Montréal à Nice en 6 heures

La société canadienne Bombardier a annoncé que son nouveau fleuron, le jet d'affaires Global 8000, a franchi une étape importante. L'avion a volé sans escale de Montréal à Nice, en France, en un peu plus de six heures, emmenant des passagers au Grand Prix de Monaco. Selon Ixbt.com rapporte .

Bien que le fabricant n'ait pas divulgué la durée exacte du vol, cette liaison a démontré les capacités du nouvel appareil, reconnu comme l'un des jets d'affaires les plus rapides et à plus longue autonomie au monde. Le modèle Global 8000 atteint une vitesse maximale de Mach 0,95, avec une autonomie de 14 800 kilomètres.

Selon Bombardier, l'avion est principalement conçu pour les longs courriers intercontinentaux. L'une de ses caractéristiques principales est le système de maintien de la pression en cabine. Même en volant à une altitude de 12,5 kilomètres, les conditions à l'intérieur de l'appareil correspondent à une altitude inférieure à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela réduit la fatigue des passagers et facilite l'adaptation aux changements de fuseaux horaires.

La cabine du Global 8000 est divisée en quatre zones distinctes. À bord, on trouve une cuisine complète, des systèmes de communication modernes et des sièges Nuage spéciaux conçus pour un travail confortable lors de longs vols. Grâce à la conception unique des ailes et à des caractéristiques de décollage et d'atterrissage améliorées, cet avion peut opérer depuis des aéroports disposant de pistes relativement courtes.

BombardierGlobal 8000Jet d'affairesAviationTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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