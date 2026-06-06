Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-Blanche

L'ancien gestionnaire technologique et investisseur en capital-risque Sriram Krishnan quittera l'administration de Donald Trump à la fin du mois de juin. Dans un message sur la plateforme X, Krishnan a souligné que servir le peuple américain était un grand honneur pour lui et que, sous la direction du président, les États-Unis ont atteint une position de leader dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Cela a été rapporté par Techcrunch.com rapport .

Krishnan, qui a servi en tant que conseiller principal en politique d'intelligence artificielle à la Maison-Blanche, était l'un des nombreux représentants du secteur technologique à rejoindre la seconde administration Trump. Au cours de sa carrière, il a dirigé des équipes produit chez des géants tels que Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook et Snap, et a également travaillé en tant qu'associé chez Andreessen Horowitz.

Krishnan a mis en avant le Plan d'action pour l'IA (AI Action Plan) comme l'une de ses réalisations majeures. Ce plan se distingue par sa priorité accordée à la construction de centres de données plutôt qu'à la sécurité et à la réglementation. De plus, pendant son mandat, Trump a signé plusieurs décrets exécutifs importants sur l'intelligence artificielle.

Le conseiller a également mentionné dans son message sa collaboration étroite avec l'ancien coordinateur de l'IA et des cryptomonnaies, David Sacks. Sacks est actuellement coprésident du Conseil des conseillers scientifiques et technologiques du président. Selon Krishnan, les efforts de Sacks pour assurer la victoire des États-Unis dans le domaine de l'IA sont d'une importance décisive.

Évoquant ses projets futurs, Krishnan a annoncé la création de nouvelles institutions pour relever les grands défis auxquels font face l'Amérique et ses alliés. Selon The Washington Post, il prévoit de continuer à influencer la politique d'IA de Trump en formant une organisation externe.