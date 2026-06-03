Guli Asalxo‘jayeva devient grand-mère pour la troisième fois

Un autre événement joyeux a eu lieu dans la famille de la chanteuse Guli Asalxo‘jayeva. L'artiste renommée a eu le bonheur de devenir grand-mère pour la troisième fois le 28 mai. Cette heureuse nouvelle a été accueillie avec une grande joie non seulement par les membres de sa famille, mais aussi par ses fans.

La chanteuse a partagé sur ses réseaux sociaux des photos et des vidéos capturant des moments sincères de l'arrivée du bébé. Ces images reflètent clairement la joie, l'amour et l'émotion des membres de la famille.

Il a été rapporté que le nouveau-né a été prénommé Zubayr . Ce prénom a également été chaleureusement accueilli par les fans, qui expriment leurs vœux de bonheur pour le bébé dans les commentaires.

Nous félicitons également sincèrement Guli Asalxo‘jayeva et ses proches pour cet événement joyeux. Nous souhaitons au petit Zubayr une bonne santé, du bonheur et un avenir radieux.