Un milliardaire turc enquêté pour une blague en une phrase

Le bureau du procureur en chef d'Izmir, en Turquie, a annoncé avoir ouvert une enquête officielle contre l'homme d'affaires P.K. pour avoir fait une blague sur les Kurdes.

Selon un communiqué publié par le service de presse du parquet, une procédure a été engagée contre l'homme d'affaires en vertu de l'article 216 du Code pénal turc. Cet article couvre les cas d'insulte publique envers un segment spécifique de la population fondée sur l'origine sociale, la race, la religion, la secte, le sexe ou les différences régionales.

Selon la publication « Haberler », l'incident implique Mustafa Rahmi Koç, le président honoraire de « Koç Holding », l'un des plus grands conglomérats industriels de Turquie. Il a raconté une blague sur une femme kurde lors de la cérémonie d'ouverture d'un hôpital dans le district de Balçova à Izmir.

Il a été rapporté que le contenu de la blague était lié au genre féminin, à l'ethnicité kurde et aux questions de confidentialité médicale.

Un extrait vidéo du discours s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant de vifs débats au sein du public et des cercles politiques. Suite à de vives critiques, Mustafa Rahmi Koç a présenté ses excuses au public, soulignant qu'il n'avait pas l'intention d'offenser ou d'insulter qui que ce soit dans son discours.

Les discussions sur les réseaux sociaux ne se sont pas limitées au seul homme d'affaires. L'ancien Premier ministre turc Binali Yıldırım, qui assistait à l'événement, a également été au centre des critiques. Les utilisateurs ont particulièrement attiré l'attention sur des images montrant Yıldırım souriant pendant que Koç parlait.

Le ministre turc de la Justice, Akın Gürlek, a également commenté le discours de Mustafa Rahmi Koç.

« La norme de justice ne change pas en fonction de la richesse, de la position ou du statut d'une personne dans la société. Le fait que de telles remarques aient été faites sous forme de blague ou d'humour ne justifie pas cette attitude inappropriée envers nos femmes et certains segments de notre société », a écrit le ministre sur sa page du réseau social X.

Ömer Çelik, représentant du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement, a également commenté la question, soulignant que la discrimination et les insultes fondées sur la foi, l'origine ethnique, l'appartenance culturelle, l'identité personnelle ou le sexe sont inacceptables.

Selon les données officielles de « Koç Holding », le conglomérat occupe une place importante dans l'économie turque. Les principaux domaines d'activité de l'entreprise comprennent l'énergie, l'industrie automobile, les biens de consommation et la finance. Le chiffre d'affaires total de la holding représente environ 7 % du produit intérieur brut du pays, tandis que sa part dans les exportations atteint près de 8 %.