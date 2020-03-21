«Сокол» лагерида карантинда сақланаётган тадбиркор аёл: Бизга жуда яхши қарашяпти (видео)

Фото: Instagram / @yulduz_mav
Тошкентдаги оқшом либослари дўкони эгаси, тадбиркор Юлдуз Мавлонова айни пайтда «Сокол» лагерида карантинда сақланмоқда. Тадбиркор Instagram’даги саҳифасида карантин даврини қай тарзда ўтказаётгани ҳақида сўзлаб берди.
«Ҳаммага салом, қисқа вақтга интернет пайдо бўлиб қолди. Биз — Москва шаҳридан келган 500 киши ҳозирда ‘Сокол’ лагерида карантиндамиз. Биринчи кеча бироз қийин ўтди. Лекин ҳозир бизга ҳамма шароитни қилиб беришди. Президентимизга раҳмат, яхши овқатлантиришяпти, табиат гўзал, ҳаво тоза. Бу ерда бизга жуда яхши қарашяпти», — дейди Юлдуз Мавлонова.
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Всем привет, появилась у меня связь ненадолго. Мы находимся в лагере Сокол на карантине вместе с 500 людьми с Москвы, первая ночь была очень сложной, но сейчас нам сделали все условия 🙏🏻 спасибо нашему Президенту, кормят хорошо, природа красивая, чистый воздух, все очень стараются здесь. Если есть вопросы, пишите тут, отвечу позже если будет связь, не могу зайти в Директ.
Аввалроқ Москвадан Тошкентга етиб келган 500 га яқин ўзбекистонликлар Бўстонлиқ тумани «Қизилсув» маҳалласи «Сокол» спорт-соғломлаштириш марказига 14 кунга карантинга олингани, бироқ фуқаролар ушбу муассасада шароитлар йўқлигидан шикоят қилгани ҳақида хабар берилган эди.