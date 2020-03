«Сокол» лагерида карантинда сақланаётган тадбиркор аёл: Бизга жуда яхши қарашяпти (видео)

View this post on Instagram

Всем привет, появилась у меня связь ненадолго. Мы находимся в лагере Сокол на карантине вместе с 500 людьми с Москвы, первая ночь была очень сложной, но сейчас нам сделали все условия 🙏🏻 спасибо нашему Президенту, кормят хорошо, природа красивая, чистый воздух, все очень стараются здесь. Если есть вопросы, пишите тут, отвечу позже если будет связь, не могу зайти в Директ.