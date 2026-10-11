Зеленский күтпеген жерден байланысқа шығып, Трамп жариялаған келісімге келісімін берді
АҚШ президенті Дональд Трамптың Украинадағы билікті ауыстыру туралы шақыруларынан кейін бір күн бойы БАҚ алаңында көрінбеген Владимир Зеленский күтпеген жерден ресми видеоүндеумен шықты. Киевтегі Банковая көшесінде орналасқан өз жұмыс кабинетінен сөз сөйлеген Украина басшысы Трамп жариялаған Ресеймен «энергетикалық бітім» бастамасына Киев толық қосылуға дайын екенін білдірді.
Зеленскийдің айтуынша, Украина Қарулы күштері (УҚК) Ресейдің энергетикалық нысандарына соққы бермеу бойынша барлық тиісті нұсқаулар мен бұйрықтарды әлдеқашан алған.
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Өзінің ресми Telegram-арнасында жарияланған үндеуде Зеленский Вашингтонның бастамасына былайша баға берді:
Энергетикалық бітімге дайындық: «Бүгін Құрама Штаттар президенті энергетикалық бітімге қол жеткізілгенін мәлімдеді. Бұл барлығы үшін жақсы жаңалық және оның шындыққа айналуы өте маңызды. Украина Ресейдің энергетикалық секторына соққы бермеуге дайын», — деп атап өтті ол;
Өзаралық қағидаты: Украина тарапы бұл бітім біржақты болмай, Ресей де өз кезегінде Украинаның энергетикалық жүйесіне шабуыл жасамайтынына және АҚШ президенті бұл процесті толық қолдайтынына үміт білдіруде;
Әскерге нақты бұйрықтар: «Украина Қарулы күштері барлық тиісті бұйрықтарды алды. Біз Американың Ресеймен диалогының егжей-тегжейін, сондай-ақ Владимир Путин АҚШ президенті Дональд Трамп айтқан нәрселерді дәл орындайтынын күтудеміз», — деп қосты Зеленский.
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Бұл үндеу Киев төңірегіндегі көптеген қауесеттерді уақытша тоқтатты:
Жұмыс кабинетінен сөз сөйлеу: Видеокадрлардан белгілі болғандай, Зеленский бұрын хабарланғандай бункерде немесе шетелде емес, Киев орталығындағы Банковая көшесінде орналасқан өз резиденциясында тұрып сөз сөйлеген;
Трамп мәлімдемесінен кейінгі алғашқы қадам: Бұған дейін Дональд Трамп «Киевке келісе алатын жаңа басшы керек» деген қатаң мәлімдеме жасаған еді, содан кейін Зеленскийдің дәстүрлі күнделікті үндеуі шықпай қалғандықтан, оның жоғалып кеткені туралы болжамдар тараған болатын.
Киевтің Ресейдің мұнай-газ және энергетикалық құрылымдарына шабуылдарды тоқтату бойынша нұсқау бергені Дональд Трамптың делдалдығымен Вашингтон мен Мәскеу келісімдерінің іс жүзіндегі кезеңге көшіп жатқанын білдіреді.
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